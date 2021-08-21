〈貴金屬盤後〉股市低迷帶來支撐 黃金4日來首見上漲 連2週小幅收高

週五 (20 日) 交易，黃金期貨價格溫和收高，為 4 個交易日來首次上升，守住了連續 2 週小幅收高。

本週股市低迷，多少提振了黃金價格。由於市場擔憂 delta 變種新冠病毒散播後，對經濟造成衝擊，道指和 S&P 500 指數均吐回 8 月大量漲幅。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 提到，儘管美元指數非常強勁，但阿富汗局勢和全球疫情狀況讓黃金和白銀價格不至崩跌，若阿富汗局勢或疫情狀況任一方在週末有所惡化，「週一亞洲時段早盤金價便可望上漲。」

Karnani 預期，年度央行行長會議將於下週在懷俄明州舉辦，除了討論削減時機以外，應該還會有其他能影響黃金和外匯市場的「驚喜」。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 90 美分或近 0.05%，收每盎司 1784 美元，盤中高點達 1791 美元。

一些分析師將 1790 美元視為近期一直難以成功叩關的黃金阻力位。

Swissquote 的高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 寫道，黃金價格仍接近每盎司 1800 美元，但波動性上升和股市進一步動盪可能會扭轉情緒並引起黃金大漲。

大眾對經濟的擔憂加劇，係因擔心 Fed 無視疫情再次擴散帶來不安，今年稍晚仍執行其寬鬆貨幣政策的部分退場計畫。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.5%，收每盎司近 23.11 美元，為連續第四日下跌。

白銀期貨價格本週下跌 2.8%，為連續第三週下跌。與此同時，黃金期貨價格本週上升 0.3%，為連續第二週上升。

Zaner 的分析師週五的評論報告提到，雖然 12 月黃金本週成功守在距離 1800 美元水準不遠之處，「但圖表顯示本週最後一個交易日的高點和低點更下滑了。對多頭陣營不幸的是，美元指數隔夜再創新高。」ICE 美元指數交易在去年 11 月以來最高水準。

Zaner 分析師指出，最近月的 8 月黃金期貨價格的週四低點較 8 月 9 日以來的低點高出 100 多美元，表明黃金市場已經「向價格注入了空氣，或奔向品質溢價。

其他金屬商品

9 月交割的銅期貨價格上漲 2.4%，收近每磅 4.14 美元，但本週仍大跌 5.8%。

10 月交割的白金期貨價格上漲 2.4%，收每盎司 994.20 美元，但本週仍下跌 3.1%。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.9%，收每磅 2276.50 美元，本週跌逾 14%。

Karnani 表示，銅價未能守住 50 日和 100 日 MA (移動平均線)，且對中國需求非常低、銅礦 ETF 淨流出的擔憂情緒加劇了本週的拋售。