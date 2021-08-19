【普徠仕觀點】價值股將再受青睞

重點摘要

價值股的漲勢近期趨緩，而成長股收回失地，使兩者的差距明顯收斂。

儘管有強勁的基本面，成長股的估值卻已顯得過高，資產配置委員會仍偏好價值股，因我們認為有些潛在刺激因素將成為價值股的強力支撐。

自 2020 年 11 月至 2021 年 5 月初，美國的價值股相較於成長股在絕對與相對報酬都有著強勁表現，這在全球其他市場也可看到相同的趨勢；然而價值股的漲勢近期趨緩，而成長股也收回失地，使兩者的差距明顯收斂 (如圖一)。

儘管有點出乎市場預期，但成長股回歸是由其非常具吸引力的基本面所支撐，尤其在過去 10 年來，與價值股相較，成長股擁有非常強勁的營收成長與不斷攀升的毛利率；展望未來，投資人應評估過去 10 年來這種提振成長股的趨勢是否能持續盛行。

值得留意的是，疫情大流行強化了某些科技趨勢，包含線上零售、社群媒體、影音串流以及雲端運算，而某些新趨勢，例如推廣再生能源，可能會提供更多的順風因素；然而在這些高度期望下，成長股的估值 (相對於價值股) 被推升到了極高水平(如圖二)，因此若結果不如預期，就幾乎沒有失誤的餘地。

在我們看來，成長股與價值股估值的明顯差異不會維持太久，而潛在的刺激因子，包含更高的通膨率與上升的利率，可能會逐漸縮小這個差距；在美國，政府支出的增加、對國外獲利課更高的稅率，以及對科技公司實施更嚴格的監管都能為此帶來支撐。

我們相信若實現這些因素，將使價值股再受青睞，而對成長股將是負面因素，因此資產管理委員會仍維持對價值股的偏好看法。

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