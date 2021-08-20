疫情未緩 雪梨封城延長至少一個月 紐西蘭全國再封四天

紐、澳當局雙雙宣布延長防疫封鎖實施時間，已經封城將近兩個月的雪梨，周五 (19 日) 宣布至少延長實施到 9 月底，且戶外重啟戴口罩的規定，紐西蘭也將全國封鎖政策延長四天。最新發展凸顯兩國的「清零」政策面臨前所未見壓力。

雪梨所在的新南威爾斯省周五通報新增 642 例確診，省長 Gladys Berejiklian 宣布，下周一開始，戶外活動強制戴口罩，雪梨西部幾個疫情最嚴峻的地區將實施宵禁。

紐西蘭日前出現半年來首起本土確診後，全國實施三天封鎖措施，該措施原本預定周五解除，但總理阿爾登 (Jacinda Arden) 周五當天宣布實施到至少下周二。

紐西蘭說，疫調結果顯示本土確診案例和澳洲新南威爾斯省的疫情擴散有關。

雪梨疫情擴大，已促使全澳洲第二大城墨爾本也祭出封城對策，目前全澳洲 2,600 萬人口當中，超過一半受到封城令限制。

然而澳洲民眾疫苗接種率低，彭博的追蹤數據顯示，全澳洲僅 22% 民眾完整接種兩劑疫苗，紐西蘭完整接種率也僅 19%，遠低於其他已開發國家。

疫情升溫和封鎖政策正對紐、澳經濟施加壓力，澳洲瀕臨多年不曾發生的第二度經濟衰退。

原本被預料會開啟先進國家升息第一槍的紐西蘭，周三卻決議保持利率不變，央行透露，按兵不動是為了因應疫情發展，但經濟前景並未改變。

不過紐西蘭央行總裁 Adrian Orr 周五表示，決策官員計劃在下次開會時升息，即便社區仍有確診案例，這是他迄今對升息釋出最明確的暗示。下一場會議預定 10 月舉行。