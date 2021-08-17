紐西蘭帶頭升息 澳元兌紐元恐跌破近16個月新低

市場對聯準會提前縮減購債預期持續升溫，讓美元仍是外匯市場焦點，而同屬大洋洲的「兄弟貨幣」紐元和澳元，市場預計紐西蘭央行本周將宣布上調基準利率，成為疫情爆發後首個升息的已開發國家，帶動紐元兌美元 8 月以來升值近 1%，跑贏其他 G10 貨幣。

FXTM 富拓市場分析師陳忠漢指出，紐西蘭央行帶頭升息，預料將有助於支撐紐元兌美元站穩 0.70 重要心理關口。

Delta 變種病毒在澳洲引爆新一輪疫情，也為經濟復甦蒙上一層陰影，但澳洲央行日前仍維持縮減購債規模計畫不變，此舉也讓市場感到意外。

陳忠漢指出，投資者對 Delta 病毒肆虐可能給央行政策前景帶來的風險保持警惕，而封鎖措施實施得越久，澳洲央行回歸貨幣政策正常化的步伐就可能越落後於其他 G10 國家央行。

陳忠漢說，如果澳洲央行會議紀錄和 7 月失業率數據顯示，央行在本月初的會議上的鷹派態度缺乏依據，預料將使澳元帶來更大的下行壓力。

整體而言，澳洲與紐西蘭央行之間的政策分歧可能通過澳紐貨幣元走勢分化，自 3 月底以來，澳元兌紐元持續下行，如果紐西蘭央行收緊政策，再加上有跡象顯示封鎖措施打擊澳洲就業市場，可能導致匯價跌至 2020 年 4 月以來的最低水準。