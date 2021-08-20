台股尾盤急殺 外資閃人連4砍 三大法人賣超148.34億元

台股今 (20) 日開高走低，一度回測 16200 點關卡，台積電、聯發科壓盤，儘管資金轉進 IC 設計、航運及造紙族群，終場仍不敵賣壓，指數尾盤急殺翻黑，下跌 33 點，收在 16341 點，成交值縮至 3478 億元，外資連 4 賣，今天再砍 145 億元，三大法人合計賣超 148.34 億元。

台股周線連 2 黑，累計本周下跌 640 點。觀察內外資籌碼變動情形，外資繼昨天大賣近 500 億元後，今天再度提款 145.14 億元，為連 4 賣；投信買超 21.42 億元，為連 4 買；自營商賣超 24.62 億元，三大法人合計賣超 148.34 億元。

觀察電子股表現，台積電早盤開高來到 563 元，隨後又翻黑跌至 551 元，終場跌逾 1% 收在 552 元；聯發科、台達電下挫 1-2%；鴻海則上漲逾 1%，聯電、日月光投控、大立光等也守在盤上；面板股持續遭調節，群創重挫逾 4%，友達、彩晶也大跌超過 3%。

全球塞港持續，陽明第六度加收綜合費率附加費 (GRI) 費用，航運股今日表現抗跌，萬海大漲 5%，長榮、陽明也有 3% 以上的漲幅，散裝航運股尾盤也急拉，裕民、四維航、新興、慧洋均獲資金進駐，不過，航空雙雄賣壓相對較重。運輸類股指數終場大漲 3.2%，扮演撐盤要角。

IC 設計族群普遍回神，其中，受馬來西亞疫情嚴峻影響，車用晶片供不應求狀況加劇，帶動 MCU 股走強，新唐一度逼近漲停價，凌通、九齊、盛群等同步走高。英特爾、超微年底前將推出新一代處理器平台，可望導入 USB 4 技術，高速傳輸概念股吸引買盤進駐，創惟直奔漲停價 111.5 元，祥碩、鈺創也大漲逾 3%。

此外，隨著電動車產業蓬勃發展，鋰離子電池技術趨成熟，且進入量產經濟規模，相關族群今日也成為多頭指標，康普強勢亮燈漲停，達 119 元，聚和大漲半根停板，但美琪瑪尾盤賣壓出籠翻黑作收。