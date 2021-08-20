〈金寶股東會〉缺料短期改善有限 全年維持雙位數成長

金寶 (2312-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長許勝雄致詞表示，金寶最壞的狀況時間已過，內部逐步完成營運體質調整、組織運作改善，全球布局也開花結果，展望下半年，總經理陳威昌指出，產業仍面臨缺料挑戰，但下半年營運將優於上半年，全年維持雙位數成長目標不變。

陳威昌表示，下半年產業仍面臨缺料、搶料挑戰，認為短時間緩解程度有限，不過金寶除了持續追料外，也將透過現貨市場調料、策略性備料，並開發研發替代料，持續降低長短料影響。

陳威昌進一步指出，由於近期原物料價格持續上漲，在不損及營運的前提下，會與客戶討論相關成本轉嫁。

除缺料外，近期東南亞疫情嚴峻，金寶主要生產基地泰國、菲律賓等地也傳出疫情升溫，對此，陳威昌表示，上半年金寶維持成長，依目前訂單、生產狀況來看，下半年營運將優於上半年，全年維持年初雙位數成長目標不變。

面對市場有超額下單、虛擬訂單疑慮，陳威昌認為，金寶手中沒有虛擬訂單現象，旗下四大產品都配合客戶研發生產中，也透露目前四大產品營收占比都將當平均，占比各約 1/4。

金寶 7 月營收也因東南亞廠區逐步復工，單月營收回溫至 122.31 億元，月增 19.5%、年增 4%，為今年單月新高，累計前 7 個月營收達 777.68 億元、年增 16.7%，維持雙位數成長。