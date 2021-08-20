〈房產〉三商美邦、中壽兩壽險業重金獵樓 兩天出手逾57億元

又有壽險業出重金獵樓，中壽 (2823-TW) 公告以 23.25 億元包下新竹市光埔重劃區商辦建案豐邑「雲智匯」21-30 樓等 10 層高樓層，每坪單價約 35.6 萬元，為 8 月以來大型壽險業者砸重金全台獵樓的第二案，包含近日三商美邦人壽買下華固智富中心整棟廠辦，兩天壽險業者投入購樓資金高達 57.25 億元。

三商美邦人壽 (2867-TW) 8 月 18 日以 34 億元，向華固建設 (2548-TW) 買下內湖「華固智富中心」整棟廠辦；根據公開資訊觀測站揭露資訊，19 日中壽以 23.25 億元買下新竹市慈雲路 118 號「雲智匯」21 至 30 樓、建坪約 6539.99 坪，購買目的為不動產投資。

對於中壽投資新竹商辦，商仲業者指出，台北市蛋黃區商辦已經出現屋主惜售狀態，為讓資金能夠順利去化，部分投資者已將觸角延伸至台北市以外，除新北市外，鄰近新竹科學園區周邊商用不動產也受到青睞。

瑞普萊坊總經理劉美華表示，此次中國人壽投資新竹市東區豐邑雲智匯商辦大樓，主要考量產業榮景、竹科門戶、指標大樓、租客組合等四大優勢，尤其「護國神山」台積電 (2330-TW) 未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，且竹科寶山 2 期擴建案也通過環評初審，將成為帶動上下游廠商進駐的最強誘因。

且該商辦現有租客多為外商客戶，包括格羅方德半導體等美、日、荷、韓、星、港等各國科技產業租客。