〈房產〉台商回流投資挹注 南科周邊住宅近三年漲幅達2成

美中貿易戰以來，台灣成為國際大廠、台商設廠、擴廠首選，房仲業者統計，近三年上半年全台主要科學園區周邊住宅交易價量，其中台南科學園區漲幅最明顯 20.8%，其次是新竹科學園區成長 13.6%，及台中科學園區漲幅 13.0% 位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台南科學園區周邊房市近年的快速成長，主要受惠於台積電宣布於台南科學園區擴大設廠，吸引國際半導體大廠艾司摩爾 (ASML)、GOOGLE(GOOG-US) 及多間半導體中下游供應商進駐，創造大量就業機會。

市場看好，大廠進駐後，地方經濟和就業機會表現，加上不動產價格相對中、北部便宜，因此吸引不少投資、置產族群搶進，房價呈現漲勢，近三年平均單價從 2019 年 14.4 萬元成長至今年 17.4 萬元，漲幅高達 20.8%，居全台科學園區之冠。熱門交易則多落在距離南科較近，交通、生活機能較為成熟的新市中正商圈、南科車站、善化車站周邊。

新竹科學工業園區是台灣發展最早的科學園區，也是最知名的科技產業聚落。陳金萍說明，新竹科學園區周邊房市交易主要是受惠竹科就業人口成長動能支撐，據統計竹科就業人數於今年 6 月已達 16.29 萬人。加上許多科技大廠未受疫情影響，獲利亮眼，連帶員工薪資表現也受惠，成為全台平均得最高的地區。竹科新貴所得高且收入穩定，在購屋、置產剛性需求強勁下，周邊房市交易火熱，買盤穩健使房價持續走高，住宅單價從 2019 年 24.2 萬元成長至今年 27.5 萬元，三年房價漲幅達 13.6%。

統計今年 1-6 月全台五大科學園區周邊交易量，以北市內湖科學園區交易最為熱絡，以交易量 383 件奪冠。陳金萍指出，「內湖科技園區」是最靠近首都的科學園區，因其優越的地理位置、交通路網，讓不少科技產業、國際企業爭相搶進，除了有光寶科技 (2301-TW)、仁寶電腦 (2324-TW) 等企業研發中心，近年 AIT、台塑集團、萬海航運、星宇航空也紛紛插旗，帶來龐大的就業人口，為支撐周邊房市的重要關鍵。加上擁有高綠覆率的宜人環境、周邊生活機能完備，且交通機能部分，除了有捷運文湖線之外，距離堤頂大道及內湖交流道也近，聯外交通無虞，未來更有民生汐止線及東環線的規劃，舒緩園區尖峰時刻的塞車問題，讓周邊房市更加熱絡。而近年因周邊成交多筆「西華富邦」、「碧湖畔」及「長虹天璽」高單價的豪宅商品，更是推升區域房價每坪達 65.7 萬元。

陳金萍認為，在美中兩強競逐，加上新冠疫情的影響，供應鏈加速重組已是全球經貿發展的趨勢，而台灣因在全球半導體產業占有舉足輕重的角色，帶動國內外半導體供應鏈的磁吸效應，國內指標大廠回流及國際大廠來台設廠的需求勢必將會延續。