台股利空罩頂 本周市值蒸發近2兆元

聯準會鷹派言論讓台股利空罩頂，單周下跌 640 點，收在 16341.94 點，上市公司市值單周蒸發近 2 兆元，降至 50.13 兆元，法人認為，台股跌勢主要受非經濟因素影響，短線市場雜音恐持續干擾盤勢。

台股重挫，上市公司總市值從 52.9 兆元降至 50.13 兆元，一周蒸發 1.95 兆元。安聯投信台股團隊表示，在非經濟面因素干擾程度加重、投資信心降溫等情勢下，市場雜音短線上確實影響區域的部分資金走向，進而壓抑投資信心。

對於美國變種疫情近來持續增溫的跡象，安聯投信台股團隊表示，市場上對於後市成長動能是否趨緩的擔憂也開始增溫，尤其是稍早公布的美國消費者信心降至近十年來最低，也可嗅出美國人近期對經濟前景、通膨和最近新冠病例激增的擔憂加劇。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會陸續釋出有關貨幣政策調整等訊息，儘管之前市場已經陸續反應，但在市場氣氛欠佳的情況下，相關訊息的釋出仍難免成為影響市場的其中一個因素。

安聯投信台股團隊表示，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，加上短線上部分資金落袋為安及評價面等考量，更進而加重市場的賣壓。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於盤面仍將缺乏主流股帶動，加上也需要時間消化市場雜音，因台股現階段這種震盪走跌或盤整的格局；但另一方面，部分擁利基或財報展望佳的族群，投資價值卻也正逐步浮現。