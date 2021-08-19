台股暴跌逾600點 官股五天內斥280億元穩盤

台股本周以來大跌逾 600 點，指數失守 16500 點，市值蒸發近 1.9 兆元，官股券商也擴大買超，光是今 (19) 日就大買 133 億元，累計自上周五 (13 日) 迄今，官股券商五天就斥資 280 億元逢低布局兼穩盤。

台股近期飽受利空襲擊，先有當沖降稅可能喊卡嚇跑散戶，美國聯準會釋出縮表訊息後更讓台股隨美股收黑，持續跌跌不休、市值大幅蒸發，官股券商自 13 日起天天進場買超，金額更是逐日增加。

以今天來說，在外資狂殺 500 億元，賣超金額為史上第六高，為力抗外資賣壓，官股券商今天進場斥資 133 億元買超，鎖定台積電 (2330-TW)、長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 等。

台股受到美股大跌拖累，電金傳三大族群全面翻黑齊跌，指數重挫 450.87 點，跌幅 2.68%，收在最低點 16375.40 點，成交量 4323.65 億元，上櫃指數也同樣重挫 2.35%。

而這波拉回使得台股指數已經來到 5 月 25 日來波段最低，今天的跌點則為 5 月 18 日以來最大。

三大法人方面，外資今天狂賣台股 501.48 億元，改寫 3 月初以來、今年第三大單日賣超金額，僅次於 3 月 4 日賣超 525.15 億元，自營商也賣超台股 55.80 億元，僅有投信逆勢買超 9.40 億元，三大法人合計共賣超台股 547.88 億元。