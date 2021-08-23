去年才買完頂好超市 為何台灣家樂福頻傳出售？統一、遠百、全聯誰會出手？

文 / 陳葦庭

全球第 2 大零售通路法商家樂福，近期 2 度傳出要出售的消息。為何在台耕耘 30 年的量販龍頭要出走？被點名的買家們各自又有什麼盤算？

8 月 18 日，家樂福新型態南港店正式開幕，未來將提供更深入社區的全方位購物服務。但，早在前 1 周，法商家樂福（Carrefour）二度傳出打算出售台灣業務消息，讓人好奇全球第 2 大零售通路對台灣市場的盤算。

儘管台灣家樂福第一時間否認傳聞，發言人蘇小真也在開幕記者會中說總部休假中，因此還無法求證，但《今周刊》採訪多位併購、零售專家及供應商後發現，這個消息早在業界流傳。一名知情人士甚至透露，「台灣家樂福高層都早已知道此事，只是賣家還沒談妥才遲未公布。」

家樂福總部打算出售台灣業務一事，並非空穴來風，2 年前，家樂福正式撤出中國。今年，家樂福董事長兼執行長班巴爾（Alexandre Bompard）也直言，「將開始考慮新的戰略計畫，資產審查將是正常程序。」留給外界許多想像空間。

「從母公司角度，會想要資產活化很正常，畢竟它（家樂福）的亞洲市場只剩下台灣，從投資報酬率角度，大概會認為這樣的資產配置不夠理想。」曾參與國內多個大型併購案的台灣產業創生平台董事長黃日燦指出。

他分析，家樂福近年在台獲利雖穩健，併購頂好、高檔超市 JASONS 後，去年營收更超過新台幣 740 億元、稅後純益 19.4 億元，寫下歷史新高。但就算再擺 10 年，最多也就為母公司賺進上百億元，不如趁著營收表現佳時賣出，讓 530 億元一次入袋，集團手上將更有充裕現金去擴充近年積極布局的拉丁美洲版圖。

路透報導，家樂福已聘請摩根士丹利（Morgan Stanley）承銷，交易金額為 16 億歐元（約 530 億元新台幣）。

儘管許多併購專家認為金額偏高，但除了私募公司外，國內也有有多家「不缺錢」的業者被點名，包括統一、遠東和全聯，也讓外界好奇台灣家樂福奇貨可居的原因？

通路專家分析，台灣家樂福在全球市場占比雖小，但 30 年來穩坐量販店龍頭，光是量販通路市占率就高達 3 成，去年又併購頂好超市，全台總店數一舉突破 300 家，躍上超市老二地位。

大股東統一最後拼圖 呼聲高

持有台灣家樂福 4 成股權，擁有優先承購權的統一集團，是這次家樂福出售案呼聲最高的買家。儘管統一不願回應，但台大國企系主任連勇智認為，全通路已是未來零售趨勢，目前統一的版圖囊括食品、超商、百貨、飯店、美妝等通路，超市和量販可說是最後一塊拼圖，從策略意義來說，確實對該集團有所助益。

「全通路這件事，統一在高清愿主導時期就想做，當時有時空背景限制，現在的團隊應該會更積極去推動。」他分析，無論統一、遠東和全聯都在建置自己的會員系統。而家樂福在 2015 年時就做電商，2018 年進行數位轉型，會員數高達 870 萬，若是能利用這些大數據找出消費者使用習慣，將更有利集團策略布局。

870 萬會員大數據 藏商機

只是，統一雖然是台灣家樂福最大外部股東，但多年來都未曾涉足家樂福台灣經營團隊，光是每年固定挹注的獲利就逾 7 億元新台幣，是否有必要花大錢買下家樂福自己經營，可能還是未知數。

來源：《今周刊》 第 1287 期

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