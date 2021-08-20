國泰證推美股即時報價服務 新開戶大增近8萬戶寫新紀錄

國泰證券今 (20) 日指出，美股即時報價服務引爆複委託開戶熱潮，2 個月來新開戶近 8 萬戶，寫下新紀錄，顯示在低利率環境下，投資人反而更積極尋找具更高收益率的投資理財商品。

據證券商業同業公會統計資料顯示，上半年國人透過券商進行複委託投資的總金額達 2.33 兆元，年增 32.4%，看準國人對投資海外商品需求殷切，因此，國泰證自 6 月 1 日起提供所有客戶美股即時報價服務，有效導入更多的新客戶。

國泰證說明，只要登入國泰證券台股交易軟體「樹精靈 App」，在美股交易時間即可享受零時差的美股即時行情報價，此普惠金融服務推出後，每月有超過 5 萬名客戶使用美股即時行情。

國泰證總經理周冠成說，近年來國泰證積極進行數位轉型，已見正面成效，將持續秉著券商力行普惠金融的服務理念，結合集團豐沛的平台資源，朝提供更多廣大投資人優質且具競爭力的數位證券服務而努力。

國泰證強調，希望透過複委託商品「碎片化」設計，協助客戶在有限的投資資金中，尋找較佳的投資收益，例如，可以每月數千元資金透過美股定期定股布局美股標竿企業，長期下來規律不間斷投資，即有機會參與大型企業長期獲利的甜美果實。

國泰證券美股定期定股服務自 2019 年推出至今，扣款人數已突破 6000 人，扣款金額超過 10 億元，並持續穩定成長中。