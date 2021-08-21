百容台灣廠新增10%導線架產能 9月開出

百容 (2483-TW) 新購置 2 部大型半導體導線架沖壓機台，將在 8 月底來台組裝完成上線生產，加上公司逐步解決先前導線架原材料短缺問題，擴產效益 9 月開始挹注營運，至於大陸廠擴充案，預計要等 2022 年才能完成。

百容半導體導線架產品去年營收比重 37%，今年成長到 43%，目前生產仍供不應求，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主軸，江蘇蘇州相城廠成為重要生產據點。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，因應不斷提升的需求，台灣廠新增 2 台生產設備產能預計在 9 月陸續量產，新增產能開出之後，預估增加產能 10%，加上百容逐步解決先前導線架銅原材料短缺的問題，將顯著挹注 9 月營收。

至於百容中國江蘇蘇州相城導線架廠的新增產能計畫，受到設備進駐時程影響，新增 4 部設備要到明年第一季之後才能進駐，並開出新增產能。。

百容 2021 年上半年稅後純益 1.19 億元，年增 28.81%，每股純益 1.09 元，7 月營收 1.97 億元改寫新高，月增 8.12%，年增 25.09%，目前預估 8 月營收仍維持在歷史高檔水準。