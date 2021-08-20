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華為駁斥謠言 入股車企阿維塔科技為不實消息

鉅亨網編譯羅昀玫
華為駁斥謠言 入股車企阿維塔科技為不實消息 (圖片：AFP)
華為駁斥謠言 入股車企阿維塔科技為不實消息 (圖片：AFP)
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週五 (20 日) 長安旗下阿維塔科技公司在重慶聯合產權交易所掛牌，中媒報導，華為首家參股汽車公司或將誕生。對此，華為回應，這是不實消息。

阿維塔科技公司週五在重慶聯合產權交易所掛牌，該公司曾表示，將攜手長安汽車、華為、寧德時代共創全球領先、自主可控的智能電動網聯汽車平台，打造豐富的智能汽車產品系列。

外界推斷，阿維塔科技公司掛牌，可能意味著華為與寧德時代參股將正式落地，但長安、華為、寧德時代分別各佔多少股權比例仍無進一步消息。

週五此報導傳出後，華為發表聲明回應，今天媒體傳言華為首家參股汽車公司為不實消息。

華為 5 月 24 日曾明確表示，該公司至今為止並未投資任何車企。未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股。以後凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。

華為輪值董事長郭平週二 (17 日) 指出，美國針對華為祭出的禁令給華為帶來不少困難，但這些困難是可解決的。他堅稱，華為不放棄手機市場，而且不會蓋房、不會造車。

長安蔚來新能源汽車科技有限公司今年 5 月宣布，該公司正式更名為阿維塔科技有限公司，阿維塔科技將完全市場化運作，獨立經營，獨立發展，與長安汽車、華為、寧德時代攜手共創全球領先、自主可控的智能電動網聯汽車平台 (CHN)，打造豐富的智能汽車產品系列。

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