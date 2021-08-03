瑞典政府禁華為遭反制 愛立信在中國5G標案慘碰壁

歐美國家對華為等中國電信商實施的 5G 禁令，遭中國「以其人之道還治其人之身」，《華爾街日報》報導指出，瑞典通訊大廠愛立信 (Ericsson AB)7 月僅自中國移動拿下 1.9% 的 5G 合約市佔，較上一輪表現大減近 2 成。

作為中國三大國營電信商之一，中國移動 7 月的 5G 設備標案中，僅 5.4% 的合約由非中國供應商拿下，遠低於上一輪表現，其中最大輸家為愛立信，自去年拿下 11% 後，愛立信在中國移動 5G 合約市佔率僅達 1.9%。

在價值約 60 億美元的 5G 合約標案中，中國移動將約 60.5% 的合約授予華為，高於去年的 57.7%，中興通訊獲得 31.2%，規模較小的大唐電信獲得 2.8%，芬蘭電信大廠諾基亞 (Nokia) 獲得 3.5% 的合約，為海外供應商的最大贏家。

中國官媒《環球時報》此前報導稱，愛立信之所以在中國 5G 設備招標中失利，與瑞典政府打壓華為、中興等 5G 設備商有關。

去年 10 月，瑞典政府以國安考量為由，將華為排除於國家 5G 設備供應商之外，華為隨即提起訴訟，瑞典行政法院在今年 6 月公布裁決，維持對華為的 5G 禁令，引發外界對於愛立信恐遭到中國報復的臆測。

針對上述報導，中國移動並未回應評論請求。