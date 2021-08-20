Nvidia併Arm陷入瓶頸？英國監管機構有意展開深入調查

英國競爭與市場管理局 (CMA) 週五 (20 日) 釋出對 Nvidia(NVDA-US) 併購 Arm 的擔憂，表示可能有必要針對這筆交易展開更深入的調查。

根據週五 (20 日) 公布的評估結果，CMA 擔憂這筆交易恐賦予 Nvidia 更多對半導體應用的控制權，包含資料中心服務、智能設備以及遊戲機，同時限制競爭對手使用 Arm 授權的 IP，進而傷害市場創新和競爭。

CMA 執行長 Andrea Coscelli 透過聲明表示：「我們擔心，Nvidia 掌控 Arm 可能限制競爭對手取得關鍵技術，扼殺一些重要且不斷成長的市場創新，並對 Nvidia 競爭對手帶來實質性的負面影響，最終使消費者錯過最新產品並面臨漲價窘境。」

CMA 認為，基於競爭理由，應對這筆交易展開深入的第二階段調查，這項決定將由英國數位、媒體、文化暨體育大臣 Oliver Dowden 做出。

隨著調查時間拉長，這筆交易可能面臨更大的否決風險，也可能為 Nvidia 爭取更多時間就讓步條件進行談判。

《彭博》引述知情人士稱，考慮到潛在國安風險，英國政府傾向於阻止該筆交易，不過若兩家公司願意讓步，仍有望獲得批准。

儘管 CMA 對合併案釋出擔憂，Nvidia 週五盤中仍漲逾 3%，有消息傳出美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 上月斥資 150 萬美元買入 Nvidia 股票和認購期權(call option)。