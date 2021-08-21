英特爾為配合越南防疫政策 一個月內燒掉600萬美元

彭博周五（20 日）報導指出，英特爾為恪守越南嚴格的防疫規範，在短短一個月內就花費 1,400 億越南盾（約 610 萬美元）在胡志明市的工廠上，以確保能繼續營運。

英特爾在越南與馬來西亞的對外事務主管 Ho Thi Thu Uyen 表示，這筆費用包含員工的住宿費用。在越南嚴格的防疫規定下，英特爾越南廠不得不承擔數千名員工的住宿費用與每日檢測病毒的費用，數千名員工當中也包含供應商的員工。

Uyen 表示，這些成本已經影響到英特爾的預算計畫，如果再繼續這樣下去，恐怕會影響生產計畫。

越南胡志明市是新冠病毒爆發感染最嚴重的地區，當局已下令全球品牌的供應商採取強硬措施應對疫情爆發。日經亞洲（Nikkei Asia）報導指出，越南政府為阻止疫情擴散，下令工廠只能選擇讓工人留在該區，或者暫時閉廠。

越南政府的限制讓從球鞋到智慧手機等各種產品的製造商感到緊張，此舉也顯示出當局正面臨一方面要顧及國內依賴的出口經濟，一方面又要遏止病毒爆發的雙重挑戰。

Uyen 說，公司目前正要求市政府允許讓病毒檢測陰性且居住在不受病毒影響安全區的員工，能搭乘公司的巴士上下班。她補充說，公司也要求地方政府提供第二劑疫苗給接種第一劑疫苗的員工施打。

Uyen 說，英特爾不僅替 1,870 名員工支付住宿費用（包含津貼），也為供應商的 1,500 名員工提供住宿費用。

日經亞洲報導指出，在過去的一個月內，成千上萬的越南人離開家人在工作場所生活，這種情況對員工身心狀態與企業營運都造成嚴重損害。有廠商表示，工廠產量下降一半，成本卻翻漲一倍，新的支出包括檢測病毒、防疫裝備、食宿等項目。

根據越南衛生部表示，自今年 4 月底以來，越南本土案例數達 308,559 例，其中逾半數來自胡志明市，而截至 8 月 19 日，越南一共有 312,611 感染、7,150 死亡案例。

此外根據越南衛生部在官網發出的聲明顯示，截至 8 為 18 日為止，越南 9,800 萬人中只有不到 2% 的人口已完全接種疫苗。

至截稿前，英特爾 (INTC-US) 股價下跌 1.48%，每股暫報 51.66 美元。

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