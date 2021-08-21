屢遭監管機關調查 幣安宣布交易實施「實名制」

加密貨幣交易所幣安（Binance）周五（20 日）表示，即日起所有用戶必須通過身分驗證才能使用平台完整服務，而未完成驗證的用戶只能提款、取消訂單與平倉，以強化打擊洗錢活動。

過去在幣安交易只有在大筆交易限制時才須驗證身分，但現在大部分交易都需要先提供身分證、駕照或護照驗證身分。

加密貨幣的特色就是匿名，雖然保障隱私，但對監管機關來說卻相當頭痛，如今幣安對用戶進行個嚴格的背景調查，顯示該公司為配合監管機關做出相當重大的轉變。

幣安執行長趙長鵬在推特 (TWTR-US) 上寫道：「坐而言不如起而行。」並在另一份聲明種補充說，公司的目標是強化與監管機構合作，提高全球交易表準，打擊不法份子。

此外幣安在本周已聘請一名前美國財政部刑事調查員，擔任其全球反洗錢辦公室負責人。

不過仍有律師懷疑，幣安此舉是否能安撫監管機構。德國律師事務所 Annerton 合夥人 Alireza Siadat 表示，這是一個很好的行銷聲明，但從監管機構的角度來看還不夠。

Siadat 說，由於這是幣安自發性的行為，監管機構有沒有監察權利尚不清楚，因此幣安說的身分驗證是否能徹底執行也沒人知道。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）等財政首長在今年也表達對加密貨幣洗錢的擔憂，其他監管機構對幣安的關注也越來越深。荷蘭央行日前表示，幣安在 7 月曾處理價值 4.55 億美元的現貨交易，違反當地反洗錢和反恐融資法。

幣安是全球最大的加密貨幣交易平台，由於涉嫌洗錢與危害消費者交易安全，近期受到來自英國、德國、日本的金融監管機構警告與限制。幣安為應對各國監管機構的施壓，已減少產品供應，希望改善與監管機構的關係。

其實各家交易所要求各不相同，例如 Coinbase(COIN-US) 與 Gemini 在內的大型交易平台也要求用戶交易時需驗證身分，但美國另一家交易所 Kraken 只需要一些簡單的個資就能進行有限的交易。