Coinbase將增加購買5億美元加密貨幣 比特幣站上4.7萬美元

Coinbase (COIN-US) 執行長 Brian Armstrong 周四 (19 日) 表示，公司董事會已經批准，將在其資產負債表中增加 5 億美元的加密貨幣。

Armstrong 在推特上發表這一消息，並補充說，Coinbase 還將把所有利潤的 10% 投資於加密貨幣，同時隨著加密經濟的成熟，這一比例有望持續增長。

Coinbase 財務長 Alesia Haas 隨後評論稱，公司相信加密經濟，未來經濟交易—購買、出售、支出、收益—都將基於加密資產。

在一些利多消息提振下，加密貨幣周五上漲，截至台北時間下午 13:53，比特幣價格報 47074 美元，24 小時上漲 5.7%。以太幣漲 6.7%，報 3220 美元，狗狗幣漲 5.1%，至 0.3170 美元。

(圖表取自 coindesk)

澳洲 Maple Finance 資本市場主管 Daniel Kim 表示，參與者對利多消息做出反應，助比特幣測試 47000 美元的關鍵水位。

公開文件顯示，截至 12 月 30 日，Coinbase 在其資產負債表上持有 4890 萬美元的穩定幣、1.301 億美元的比特幣、2380 萬美元的以太幣，還有 3400 萬美元的其他加密資產。

最近 Coinbase 表示它已經建立了 40 億美元的現金儲備，以做好準備，接受美國證交會 (SEC) 主席 Gary Gensler 和其他人更嚴格審查。

近期 Coinbase 還宣布與三菱 UFJ 金融集團合作，在日本創立了一個加密貨幣交易所，允許客戶使用三菱銀行上的帳戶買賣加密貨幣。