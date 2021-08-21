微軟產品漲價獲市場青睞 華爾街：護城河已成形 同業未必能受惠

微軟宣布將調高 Office 365 等產品售價後獲得市場青睞，周五 (20 日) 股價上漲 2.5% ，盤中一度刷新高。華爾街認為微軟此舉實現產品價值，並證明「護城河」已成形，競爭者未必因此有利，預計漲價有望帶來 50 億美元營收。

微軟 (MSFT-US) 周四表示，商用 Office 365 用戶達 3 億人，納入 Teams 軟體每月有超過 2.5 億活躍用戶，為了反映產品價值持續增加，將提高 Office 365 和 Microsoft 365 方案的售價。

微軟表示，這是自 10 年前推出 Office 365 以來「首次大幅更新售價」，商業版漲價幅度約 9% 至 25% 不等，半年內生效，教育、消費版價格不變。

新政策獲得市場青睞，微軟周五盤中一度達到 每股 305.66 美元的歷史新高，終場報 304.36 美元，漲幅 2.56% 。

儘管實際財務成果要一段時間才會實現，但市場對微軟 Word、Outlook、Teams 的軟體生態性發展抱持樂觀態度。瑞穗證券分析師 Gregg Moskowitz 認為，該產品線是微軟關鍵營收來源，預估漲價長期會有利微軟營運，明年度 (2023 會計年度) 之後有重大影響。

Moskowitz 說道，相對於進階軟體方案，基本方案漲幅較高，這有望驅使高階產品採用率提高。Wedbush 分析師 Dan Ives 預估，漲價後微軟在今年度 (2022 年度) 將獲得額外 50 億美元的增量收入。兩位分析師都將微軟目標價由 325 美元上調至 350 美元。

Bernstein 分析師 Mark Moerdler 表示，由於漲價通常會影響客戶續約價格，預計漲價帶來的好處將持續一到三年，並為商用 Office 365 業務帶來低至中個位數的營收成長。

瑞銀分析師 Karl Keirsted 認為，微軟漲價是在體現產品真實價值，對於競爭對手 Zoom (ZM-US)、RingCentral (RNG-US) ，以及 Salesforce (CRM-US) 而言未必有利，預計混合各方案平均漲價幅度約為 14% 至 15%。

Moerdler 說道，這次漲價顯示微軟對此產品線越來越有信心，並確信已築起一道堅固的護城河。預計未來微軟若進一步增添更多新功能，可能還會有額外漲價空間。