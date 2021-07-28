〈財報〉微軟Q4獲利大增 Q1財測樂觀 抵銷設備廠Windows授權營收下滑衝擊
微軟 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報 (6/30 止)，由於供應受限，來自設備商授權 Windows 銷售額下降，盤後一度大跌 3%，但其財測高於預期，隨後逆轉上漲。
第四財季財報關鍵數據
- EPS：2.17 美元，調整後 vs. 1.92 美元 (Refinitiv 調查的共識預期) 純益年增 47%。
- 營收：年增 21% 至 461.5 億美元 vs.442.4 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增 19%。
2022 會計年度 Q1 各部門營收預期 vs. 分析師預期 (StreetAccount 共識)
- 智慧雲端業務部門：164 億至 166.5 億美元 vs. 157.1 億美元
- 生產力和商業流程部：145 億至 147.5 億美元 vs. 140.7 億美元
- 更多個人運算部門：124 億至 128 億美元 vs. 126.7 億美元
第四財季各部門表現
智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)
該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)
Azure 營收成長 51%，超越分析師先前估計的 45.3% 成長率 (CNBC 共識)。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。此前一季 Azure 營收成長 50%。
生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)
該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。
微軟的商業 Office 365 訂閱的席位增長從 15% 加速至 17%，且微軟稱來自每位用戶的營收更高，以及為小型企業和前線員工設計的產品帶來更好的結果。
微軟財務長 Amy Hood 在電話會議上表示，Office 365 中的 Teams 聊天和通話 app 目前每月活躍用戶達 2.5 億人。高階 E5 訂閱目前在全部商業版 Office 365 訂約中占比 8%。
更多個人運算部門 (More Personal Computing)
該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。
科技產業研調機構 Gartner 估計，PC 出貨量該季成長 4.6%。
微軟本季度來自設備製造商的 Windows 許可營收下降 3%，與消費 PC 相關的許可營收從前一季度的 44% 增長放緩至 4%。微軟將此歸咎於供應受限，PC 製造商戴爾和惠普最近幾個月也同樣指出供應受限這一點。
由於供應受限，微軟自有品牌 Surface PC 的銷售下降了 20%，高於微軟 4 月預期時提出的 15% 降幅，顯示惡化程度拉高。
新冠病毒疫情讓微軟某些方面的業績受益，但也有部分業績受害。微軟來自 Xbox 內容和服務 (含電玩遊戲的銷售) 的營收下降 4%，與去年同期成長 65% 的業績相比失色許多。
微軟的伺服器產品類別 (包含 Windows Server 作業系統和 SQL 伺服器資料庫) 營收成長 16%，自前一季 3% 年率大幅上升，但這是因為去年同期新冠疫情影響下，交易疲弱而導致今年的對比門檻相較輕鬆。
隨著廣告市場的反彈，搜尋廣告營收增長 53%，且有利 LinkedIn 業務，使其成長 46%。
微軟執行長 Satya Nadella 在電話會議上表示，與廣告相關的行銷解決方案業務增長 97%，季度收入超過 10 億美元。LinkedIn 目前整體年度營收達到 100 億美元。
第四財季行動
微軟宣布有意以 190 億美元（包括債務）收購語音識別公司 Nuance Communications。
微軟推出 Windows 11，為最新版桌電作業系統，但將推遲對設備製造商銷售授權。
公司董事會投票決定讓執行長 Satya Nadella 擔任董事長，而微軟最大的個人股東、聯合創始人比爾 · 蓋茨 (Bill Gates) 宣布，他將與曾在微軟工作的妻子梅琳達 · 弗倫奇 (Melinda French) 離婚。
不計盤後，微軟今年迄今股價約上漲 29%，同期 S&P 500 指數上升近 17%。