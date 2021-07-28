〈財報〉微軟Q4獲利大增 Q1財測樂觀 抵銷設備廠Windows授權營收下滑衝擊

微軟 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報 (6/30 止)，由於供應受限，來自設備商授權 Windows 銷售額下降，盤後一度大跌 3%，但其財測高於預期，隨後逆轉上漲。

第四財季財報關鍵數據

EPS：2.17 美元，調整後 vs. 1.92 美元 (Refinitiv 調查的共識預期) 純益年增 47%。

營收：年增 21% 至 461.5 億美元 vs.442.4 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增 19%。

2022 會計年度 Q1 各部門營收預期 vs. 分析師預期 (StreetAccount 共識)

智慧雲端業務部門：164 億至 166.5 億美元 vs. 157.1 億美元

生產力和商業流程部：145 億至 147.5 億美元 vs. 140.7 億美元

更多個人運算部門：124 億至 128 億美元 vs. 126.7 億美元

第四財季各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 30% 至 173.8 億美元 (StreetAccount 估計為 163.3 億美元)

Azure 營收成長 51%，超越分析師先前估計的 45.3% 成長率 (CNBC 共識)。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。此前一季 Azure 營收成長 50%。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 25% 至 146.9 億美元 (StreetAccount 共識預期為 139.3 億美元)

微軟的商業 Office 365 訂閱的席位增長從 15% 加速至 17%，且微軟稱來自每位用戶的營收更高，以及為小型企業和前線員工設計的產品帶來更好的結果。

微軟財務長 Amy Hood 在電話會議上表示，Office 365 中的 Teams 聊天和通話 app 目前每月活躍用戶達 2.5 億人。高階 E5 訂閱目前在全部商業版 Office 365 訂約中占比 8%。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 9% 至 140.9 億美元 (StreetAccount 共識預期為 137.4 億美元)。

科技產業研調機構 Gartner 估計，PC 出貨量該季成長 4.6%。

微軟本季度來自設備製造商的 Windows 許可營收下降 3%，與消費 PC 相關的許可營收從前一季度的 44% 增長放緩至 4%。微軟將此歸咎於供應受限，PC 製造商戴爾和惠普最近幾個月也同樣指出供應受限這一點。

由於供應受限，微軟自有品牌 Surface PC 的銷售下降了 20%，高於微軟 4 月預期時提出的 15% 降幅，顯示惡化程度拉高。

新冠病毒疫情讓微軟某些方面的業績受益，但也有部分業績受害。微軟來自 Xbox 內容和服務 (含電玩遊戲的銷售) 的營收下降 4%，與去年同期成長 65% 的業績相比失色許多。

微軟的伺服器產品類別 (包含 Windows Server 作業系統和 SQL 伺服器資料庫) 營收成長 16%，自前一季 3% 年率大幅上升，但這是因為去年同期新冠疫情影響下，交易疲弱而導致今年的對比門檻相較輕鬆。

隨著廣告市場的反彈，搜尋廣告營收增長 53%，且有利 LinkedIn 業務，使其成長 46%。

微軟執行長 Satya Nadella 在電話會議上表示，與廣告相關的行銷解決方案業務增長 97%，季度收入超過 10 億美元。LinkedIn 目前整體年度營收達到 100 億美元。

第四財季行動

微軟宣布有意以 190 億美元（包括債務）收購語音識別公司 Nuance Communications。

微軟推出 Windows 11，為最新版桌電作業系統，但將推遲對設備製造商銷售授權。

公司董事會投票決定讓執行長 Satya Nadella 擔任董事長，而微軟最大的個人股東、聯合創始人比爾 · 蓋茨 (Bill Gates) 宣布，他將與曾在微軟工作的妻子梅琳達 · 弗倫奇 (Melinda French) 離婚。

不計盤後，微軟今年迄今股價約上漲 29%，同期 S&P 500 指數上升近 17%。