聯準會放鷹資金落跑 台股短線保守

台股空軍壓境，大盤指數單週重挫 640.17 點，終場收在 16341.94 點，小跌 33.46 點，法人表示，台股基本面雖無轉弱現象，但聯準會有意啟動縮表的說法引發資金縮手，短線盤面宜保守看待。

從資金面來看，本週三大法人僅有投信力挺台股，5 個交易日中有 4 天站在買方，本週累計買超台股 49.89 億元，但外資與自營商雙雙站在賣方，其中外資賣超台股金額攀升至 700.23 億元，自營商則同步賣超台股 163.73 億元，累計三大法人合計賣超台股 814.07 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股基本面下半年展望並沒有轉趨弱勢或惡化，但從法人資金動向來看，外資受到美國聯準會可能開始討論 QE 退場等訊息干擾，態度轉趨保守。

根據統計，7 月至今外資賣超台股金額達 1850.04 億元，累計今年來已從台股提款 5817.24 億元，不僅超越去年全年度的 5394.7 億元，金額更是單年度賣超之最。

葉獻文表示，由於台股近期受到籌碼面影響，量能急速下滑也使得多頭暫時熄火，而外資受到國際訊息影響而自台股提款，更加重台股回跌壓力，導致台股電子指數與傳產指數雙雙跌破半年線，僅有金融指數仍維持在半年線之上。

葉獻文認為，下半年台股電子業基本面仍有支撐，配合週期循環類股獲利持續上修，台股並沒有轉空的理由，且受惠於全球經濟穩定復甦，新興科技應用與遠距商機持續拓展，台灣 7 月出口金額創單月新高，改寫連續 13 個月正成長，都是台股多方的有力支持。

葉獻文表示，除解封的消費題材，蘋果概念股也可望有表現空間，研調機構 TrendForce 預測，蘋果將在 9 月推出 iPhone13 系列共四款新機，同時搭載 5 奈米 A15 晶片，除了相機將有重大升級，亦提升電池容量，5G 毫米波機型亦將會支援更多國家，價格方面將 iPhone12 系列保持一致，預估出貨量年增可達 30% 的成長。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管大盤缺主流、部分產業的能見度也仍有待進一步明朗，但從基本面來看，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等。

進一步看中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有 3 到 5 年長的結構性成長機會，因此近期雖有雜音干擾、短線震盪加大，但不必悲觀，選股不選市仍是較佳應對之道。