緯穎伺服器展望佳 董座等七位高層逢高調節持股

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 看旺雲端資料中心需求回溫，加上新品推出，下半年營運可望維持高檔，不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，包含董事長林憲銘在內，緯穎共有七位董事、副總等人，7 月逢高小幅調節自家持股，總計約 218 張，引起市場討論。緯穎對此表示，此屬董事個人理財規劃，不便評論。

根據公開資訊觀測站資料，緯穎多位高層 7 月調節持股，其中，董事長林憲銘調節 97 張持股，董事林福謙減少 6 張，副總經理王瑞斌、焦裕洲也各減少 24、5 張持股，副董事長洪麗甯、董事張順來、董事呂舜星則是透過配偶或未成年子女，分別調節 21、43、22 張持股。

緯穎在伺服器前景樂觀下，7 月股價首度叩關千元大關，最高更衝上 1150 元，寫歷史新天價。

營運方面，緯穎認為，下半年雲端資料中心產業需求將持續成長，雖然全球疫情、供應鏈短缺仍延續，缺料風險嚴峻，但將持續透過與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定、彈性，全年仍以優於去年為目標。

另一方面，緯穎也宣布，將在馬來西亞設立後端組裝廠，將是緯穎首次設立自有廠房，除因應客戶需求也順應產業鏈趨勢，依計畫時程，新廠可望在 2022 年底完工，2023 年啟用。