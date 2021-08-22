〈觀察〉晶華帶頭喊話紓困 飯店業隧道盡頭亮光還有得等

飯店業龍頭晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮上周在股東會中罕見撂重話，示警國際型觀光產業恐爆發大規模失業或倒閉潮，的確，上半年多數飯店處於虧損狀態，並陸續看到大型飯店裁員，即便疫情警戒降級，但目前看來國旅復甦的速度不如去年，飯店恐怕只能先靠著緩步回穩的餐飲業務苦撐，短期內，飯店業的隧道盡頭亮光還有得等。

統計上半年大型上市櫃飯店業者中，除了晶華，多呈現虧損，又以寒舍每股虧損 3.01 元最多，六福 (2705-TW) 每股虧損 1.92 元、雲品 (2748-TW) 每股虧損 0.35 元，國賓 (2704-TW) 每股則虧損 0.33 元，顯然，連具有大者恆大優勢的業者都慘兮兮，更遑論地方型的中小業者。

事實上，晶華實際上本業處虧損狀態，是靠著收回海外應收帳款、認列政府補助款等業外收益，才能繳出獲利成績。

潘思亮不諱言，就連台北晶華酒店也是靠著減班減薪撐下去，至今並未裁員，是靠著 6 月出售旗下台灣達美樂「賣祖產付員工薪水」，然而，整體國際觀光業者已像是二度進醫院的重症病患，打疫苗 (發振興券) 似乎沒有用了，喊話產業需要政府紓困。

從政府統計來看，主計總處最新公布 6 月底全體受僱員工人數中，住宿及餐飲業減少 3 萬人，在各產業中減少人數最多。

而勞動部 16 日發布的最新無薪假統計，實施無薪假家數增至 4702 家，合計 57781 人，一周內增加 2449 人，家數和人數皆皆創去年疫情以來的新高；其中，住宿餐飲業是放無薪假的重災區，占總人數約 42%。

可觀察到，住宿客源主要來自國際商務和國際觀光客的飯店業者復甦恐更緩慢，因此，台北君悅酒店早在去年底進行同仁優退方案，勸退 80 人、占員工總數約 10%，接著是寒舍餐旅集團於上月執行優退方案和組織重整，約減少人力 100 多人，顯然是為長期抗戰做準備。

潘思亮這次示警，國際產業不排除出現大量的倒閉和失業潮，並急向政府喊話，全行業需要紓困，也意味著可能現在還不是最壞狀況。

整體來看，即便接下來國旅因疫情趨緩逐漸復甦，但本土疫情的不確定性高，能否湧現大規模的報復性旅遊需求，還有待觀察，不排除國際飯店業陷入困境的時程，恐較去年更長更嚴重。