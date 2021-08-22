〈觀察〉銀行拚員工福利信託 幫勞工提高退休金所得替代率

金管會去 (2020) 年 9 月 1 日公布推動信託 2.0「全方位信託」推動計畫，將「鼓勵企業辦理員工福利信託」列為重要措施之一，各銀行業者紛紛推出員工福利信託業務，提高勞工將退休金的所得替代率。

勞工退休後的生活如果只仰賴勞保及勞退給付，所得替代率大概都不到三成，世界銀行建議，所得替代率應至少七成才能維持退休生活水準，為彌補不足的退休準備，金管會力推的信託 2.0 政策就希望企業推廣員工福利信託，替勞工補強退休金準備。

員工福利信託可由員工自提自選，包括「員工持股信託」和「員工退職金信託」兩個類型，員工持股信託是每個月提撥一定金額來投資自家公司股票，員工退職金信託則是由員工每個月加碼提存一定薪資，公司也相對提撥獎勵金，用以彌補勞基法未規範企業提撥離職金的不足，兩種信託都是於員工離職或退休時，取回信託財產。

其中，以員工福利儲蓄信託為例，雇主每月本來就必須提撥最低 6% 的勞工薪資至勞工的專屬個人勞退帳戶，若員工也自提 6%，再加上員工福利信託，員工選擇再加碼自提 3%，雇主等比提撥 3%，則整體提撥率就可達 18%。

若在年投資報酬率 5% 情況下，只靠勞保給付退休金的所得替代率大約只有 20%；雇主員工各提 6% 下，所得替代率則達 60%；如果再搭配上員工福利信託，所得替代率則可達約 80%。

正因如此，各銀行業者紛紛推出員工福利信託業務，包括：台新銀行、中國信託、台北富邦銀行、國泰世華銀行、永豐金、玉山金、一銀、華南銀、彰銀、合庫、台銀等，都致力於協助跨產業、乃至上市櫃公司，量身打造員工福利信託全方位規畫。

員工福利信託可說是對企業和員工雙贏的政策，首先，所謂信託是將財產交由公正的信託業管理運用，具有絕對的獨立性及安全性，並且受到法令十足的保障。

對企業來說，除了可以獎勵員工、彈性調整薪酬制度、留住人才、促進勞資和諧外，還可以加強員工對企業參與感，有利於股權安定。

對員工而言，公司通常會相對提撥獎助金，薪資無形中相對提高，另外，亦可以強迫自己儲蓄的定期投資方式，透過受託銀行專業操作，長期下來可獲得穩定報酬，為自己的退休金預作準備。