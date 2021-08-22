〈觀察〉兩因素驅使 電視面板價格加速走跌

中小尺寸電視面板 7 月出現反轉訊後，8 月全尺寸電視面板價格都加速跌價速度，其中，過去漲勢最強勁的 32、43 吋，跌幅都超過 1 成，低於市場預期，而造成面板價格跌勢加速擴大主要有兩大原因，除部分品牌廠需求放緩，面板報價已轉為「買方市場」，影響價格走勢。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，近期面板市場變化快速，尤其 8 月中旬過後，面板市況急凍，價格跌勢迅速擴大，導致 8 月跌幅較上旬原預估的 5-6 美元，快速擴大至 10 美元以上。

分析面板走勢迅速惡化原因有二，由於電視品牌廠 7 月就針對年底銷售旺季進行庫存回補備貨，導致 7 月出現超額採購需求，部分電視品牌廠在考量手中、通路庫存下，8 月起拉貨轉趨保守，同時觀望面板跌價效應，也迫使面板廠為求出貨，壓低價格求售。

另一方面，大型電視品牌廠雖然有大量採購需求，但經過一年多來 LCD 強漲，品牌廠想反轉面板成本漲價壓力，現階段採取以量制價策略，也讓現階段面板價格出現主客易位，由 「買方市場」進一步主導。

根據 Witsview 統計，8 月各尺寸電視報價均走跌，其中，32、43 吋中小電視面板，單月跌幅達 14.9%、11.7%，55、65 吋跌幅也落在 5-7%，顯示器、平板等 IT 面板則維持小漲格局。

展望未來，面板產業仍受景氣循環影響，由於主流電視尺寸皆已轉跌，也代表確立此波面板景氣已過高峰期，展望第三季，在需求面已無強力支撐下，面板價格跌勢恐將持續。