輪胎巨頭9月啟動新一波漲價 正新、建大可望評估跟進

全球輪胎業前三大巨頭之一的固特異、米其林相繼宣布，將從 9 月 1 日啟動新一波漲價，胎別包括轎車胎、輕卡車胎，漲幅至少 8% 起跳；由於近來輪胎需求持續暢旺，在市場醞釀下一波漲價氛圍下，國內輪胎大廠包括正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 可望評估跟進漲價。

固特異日前宣布，旗下轎車胎、輕卡車胎價格將從 9 月起調漲 8%，米其林美國與加拿大市場的轎車胎、輕卡車胎也將上漲 8%，公路與越野商用輪胎調漲 14%，機車胎也漲價 4%。

由於去年下半年以來，天然橡膠、合成膠等原料報價持續走揚，加上車市需求回溫，國內外輪胎廠陸續調漲售價，以反映成本墊高。

正新、建大第一季毛利率均拉升至 25%，分別較去年同期的 18%、19% 大幅成長，不過，因原材料成本上升，壓縮毛利表現，漲價尚未完全反映成本增加，導致兩大廠第二季毛利率均較第一季小幅下滑至約 22%。

法人預期，隨著三大輪胎巨頭相繼宣布 9 月起將再度漲價，正新、建大等台廠有機會評估跟進，進一步帶動第四季毛利率回升。

受惠後疫情時代驅動，歐美自行車市場需求大爆發，今年以來未見趨緩跡象，輪胎廠小車胎訂單持續暢旺、產能供不應求。

建大目前小車胎產能已滿載至明年上半年，在需求強勁下，部分產品訂單交期更長達半年，包括 Specialized(閃電)、Trek 等美國自行車大廠，及國內大廠巨大 (9921-TW) 大老闆都親自向建大催貨，盼能爭取自行車胎穩定供應；而轎車胎等大胎需求也不錯，訂單已滿至年底。