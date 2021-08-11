建大自行車胎需求旺 品牌廠大老闆親自催貨穩料源

自行車需求持續高漲，輪胎廠建大 (2106-TW) 小胎產能已滿載至明年上半年，訂單交期更長達半年，據悉，在產能供不應求下，包括 Specialized(閃電)、Trek 等美國自行車大廠，及國內大廠巨大 (9921-TW) 大老闆都親自向建大催貨，盼能爭取自行車胎穩定供應。

去年以來，受惠後疫情時代驅動，歐美自行車市場需求大爆發，今年也未見趨緩跡象，輪胎廠小車胎訂單持續暢旺。建大表示，目前小車胎產能已滿載至明年上半年，在需求強勁下，部分產品訂單交期更長達半年。

由於需求太過強勁，自行車品牌廠近來面臨零件廠產能不足，導致缺料的困境；為確保產品穩定供貨，包括美國、台灣自行車品牌大廠老闆，均親自向建大催貨。

建大受惠全球車市復甦，新車銷售回溫，疫情也帶動機車及自行車銷售暢旺，而輪胎主要原料天然橡膠、人造膠等從去年下半年起上漲，輪胎廠也陸續調漲產品售價，第一季毛利率因此拉升至 25%，遠優於去年同期的 19%，每股純益 0.75 元，寫歷年同期新高。

而建大除今年 1 月中國廠調漲轎車胎與輕卡車胎售價後，5 月機車胎、自行車胎等小車胎也跟進，台灣廠轎車胎價格則是 6 月啟動漲價。隨著不同廠區各類胎別價格持續調漲，建大第二季除營收季增 7% 外，毛利率也可望進一步拉升，帶動獲利續揚。

此外，建大越南廠先前雖受當地政府防疫政策影響，從 7 月 22 日起停工至 8 月 1 日，不過，透過集團內各廠資源供貨調配，對營運影響不大，建大 7 月營收反而較上月小幅成長 3.5%，攀近 4 個月高點。