大立光股東會、當沖示警新制上路、景氣燈號 下周大事預告

股后大立光 (3008-TW) 預計本周三召開股東會，執行長林恩平將釋出最新營運展望，包括競爭態勢、手機規格升級料將成為會中焦點，另外，台股當沖交易熱絡，證交所新增當沖注意與處置新規定，預計 27 日正式上路，國發會也在同日公布 7 月景氣對策信號，外界預估可望續亮紅燈，為連六紅，以下為本周大事預告：

大立光股東會周三登場 外界聚焦四大議題

股后大立光周三將召開股東會，除了討論各項議案外，外界也聚焦四大議題，包括下半年營運展望、光學產業競爭態勢、手機鏡頭規格升級趨勢以及晶片缺料等，將由林恩平對外釋出最新看法。

大立光此次也將新增修改公司章程的討論議案，若通過後，股利將由 1 年配發一次更改為每半年配發一次，等同於大立光股東最快將在今年第四季取得上半年盈餘分配。

防當沖風險 當沖示警新制 27 日正式上路

台股當沖交易火熱，導致股價短線劇烈震盪，證交所日前宣布，新增當沖股票注意與處置新規定，只要連續三個或五個營業日發布注意交易資訊，而經採處置措施的有價證券，在發布注意交易資訊期間，當沖比重達 6 成者，處置期間將延長為 12 個營業日，相關規定周五 (27 日) 正式生效。

7 月景氣燈號周五公布 挑戰連六紅

國發會預計周五 (27 日) 公布 7 月景氣對策信號，隨著國內從三級警戒降至二級警戒，內需市場回溫，加上台灣出口持續活絡，製造業生產皆維持高檔，外界預期，7 月景氣燈號將續亮紅燈，為連續第六個月亮出紅燈。

鋼鐵廠股東會開跑 中鋼子公司打頭陣

鋼鐵廠龍頭中鋼即將在下周一 (30 日) 舉辦股東會，本周先由子公司打頭陣，包括中鴻、中鋼構、中宇、中聯資源，其他如義联集團的燁輝、燁聯、燁興，台鋼集團的榮剛、精剛，皆在本周召開股東會，可望釋出最新鋼鐵市況。