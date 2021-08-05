大立光7月營收回神達38億元 月增13% 8月續回升

光學元件廠大立光 (3008-TW) 進入第三季旺季，但仍受手機零組件缺料干擾，7 月營收小幅回升到 38.03 億元，月增 12.84%，爲 4 個月來新高，仍年減 17.84%，前 7 月營收 257.36 億元，年減 15.6%，大立光預估， 8 月營收還將回升。

大立光 7 月營收較去年同期下滑，在於手機產業仍有部分零組件缺料，雖然部分客戶對手機鏡頭的升級態度積極，但部分客戶在市場價格競爭的壓力下，採用較低規格的手機鏡頭，影響大立光 7 月營收表現。

大立光 7 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50 %，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 30-40%。

大立光第二季營收 101.13 億元，季減 14%，年減 20%，毛利率 60.33%，季減 4.44 個百分點，年減 8.26 個百分點，其中業外匯損金額高達 12.3 億元，拖累稅後純益 29.59 億元，每股純益 22.07 元；上半年營收 219.33 億元，年減 15%，毛利率 62.71%，年減 6.56 個百分點，稅後純益為 82.75 億元，年減 29.33%，每股純益 61.69 元。

就大立光今年各季營收走勢來看，證券分析師黃漢成指出，第二季營收 101.13 億元，是全年最低的一季，但第三季營收回升速度仍緩慢。

先前外資券商對大立光面臨非蘋陣營手機鏡頭規格升級速度放緩，且蘋果訂單又有玉晶光 (3406-TW) 搶食市占，預估大立光恐受衝擊，評等從原先「買進」調降至「中立」，並調降目標價由 3625 元下修到 3295 元。

外資指出，市場原先預估今年第三季 iPhone 新機出貨將放量、Android 手機鏡頭明年上半年將升級到更高解析度或更大尺寸感測器，可望成為大立光成長動能，不過目前看來，由於同業競爭及鏡頭規格升級放緩，大立光營運仍有壓。