〈觀察〉振興五倍券10月上路 數位綁定除了撒幣還要壯大生態圈

振興五倍券預定 10 月上路，為拉抬數位綁定比率，由公股主導的台灣 PAY 擬加碼回饋金並擴大與業者結盟，盼能提高民眾數位綁定意願，但比起限時限量的回饋金，台灣 PAY 更該把握機會鞏固生態圈，並強化後端平台作業，才能走得長遠。

第 4 季問世的五倍券比照去年振興三倍券，將採紙本與數位並行，肩負台灣 PAY 市占率的公股行庫循例編列預算宣傳行銷，據悉，每家行庫預算大約 3000 萬到 4000 萬不等，預計約 1 億元規模準備拉抬數位綁定比重。

據悉，今年台灣 PAY 的五倍券數位綁定，除了限量的 800 元加碼外，另有 300 元的不限名額回饋金，回饋方案與去年相去不遠，但回顧去年三倍券的早鳥優惠，台灣 Pay 卻屢傳後端系統出狀況，第一線的實體通路刷卡失敗災情頻傳，原本加碼鼓勵民眾選用數位綁定的美意，因為小狀況不斷，惹來用戶抱怨。

但從的經驗可驗證，短期灑錢優惠的促銷雖可能吸引大量用戶增長，但消費者逐利而居的消費行為也是不變的鐵律，被優惠吸引上門的用戶，促銷結束後也會鳥獸散，讓刷卡金額與用戶量打回原形。

銀行該思考的是，因疫情催化而生的行動支付熱潮，業者在拚獲客率之際，也要設法長期留住客戶，讓客戶在疫情過後仍願意選擇自家的產品，讓自家的 APP 常駐消費者手機。