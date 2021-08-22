瘋狂的石頭究竟爲什麼？瞭解一下「有錢就是任性」的價值

今天 EtherRock 上的「jpg 石頭」相繼以 179 枚 ETH、187 枚 ETH 的價格售出，創下逾 60 萬美元的歷史最高記錄，這些天價「jpg 石頭」究竟有着怎樣的魔力？其背後的天價邏輯又究竟是什麼？讓我們通過區塊鏈投資機構 Mechanism Capital 創世合夥人 Andrew Kang 的一組推文，來一窺他所認爲的「肥石頭 Fat Rock」投資理論。

撰文：Andrew Kang，區塊鏈投資機構 Mechanism Capital 創世合夥人

1/ 我想通過這一組推文，探討一下「肥石頭 Fat Rock」投資理論。

2/ 到目前爲止，我們這些探索過 NFT 領域的人都明白，我們花錢買的 jpg 圖片的價值可以深入追溯到其他人對擁有它們的渴望程度，而這與傳統藝術、收藏品、時尚單品等沒有太大區別。

那麼，爲什麼人們會希望擁有 NFT 虛擬石頭呢？

3/ 對於某些 NFT 而言，您可以論證它們在美學上令人愉悅，它們具有驚人的起源 / 生成故事，它們可以用於遊戲等等，但這些理論統統不適用於 NFT 虛擬石頭。

4/ 事實上，石頭 jpg 元數據甚至不是有意義的所有權存儲，甚至沒有與任何視覺表示進行永久性綁定。

5/ 但是這種（缺乏）設計，進一步增加了它毫無用處的想法，而這一想法恰恰是最開始 NFT 石頭圖像如此受歡迎的原因。

擁有如此完全無用的東西是 「flex」（有錢就是任性）風潮的典型例子。

6/ Flex 文化是這樣的：

你的車可以在 2 秒內實現百公里加速？

你的高達 RM 版有 100 個零件嗎？

你的遊艇有直升機停機坪嗎？

這塊 NFT 石頭甚至不會鏈接到石頭圖像，我們就是喜歡石頭。

7/ 稀缺性

百達翡麗手錶存量爲 800,000+

愛馬仕鉑金包存量爲 200,000+

畢加索作品存量爲 50,000+

2017 年發行的石頭 NFT 有多少？

100 個！只有 100 個。

8/ 擁有一塊石頭不僅是一種「flex」，還可以讓你進入專屬社區 - StoneHenge。

這有點像紐約曼哈頓炮臺公園（The Battery） 或 SoHo 的房子，稀者爲貴，而且它還超酷。

9/ 隨着 NFT 石頭變得越來越貴，這一社區變得越來越排外。世界上越來越少的人能夠腦殘到能爲一塊數字石頭花費天價的美元。

10/ 目前在 NFT 收藏品中，只有 Autoglyps 的逼格能出其右（目前是這樣）。

11/ 鑑於加密朋克 / 猿猴 / 企鵝供應量超過 10,000 個，人們很容易收藏，事實上形成了供應過剩。

而 NFT 虛擬石頭的收藏中，雖然部分藏家擁有超過 1 個 NFT 虛擬石頭，但虛擬石頭的分佈是所有主要 NFT 項目中最好的，持有者數量相當於藏品數量的 80% 以上。

12/ 那我這篇垃圾帖在 5 年後會不會過時，還是我們的 NFT 虛擬石頭會變得一文不值？

哪個結果都 OK，這就是 flex 文化。