元宇宙不只是遊戲，它還帶來了哪些投資機會？

全面梳理元宇宙的潛在用例和投資機會。

撰文:陳文思,藝咖科技創始人

爲什麼要投資元宇宙 (Metaverse)?

作爲較早參與區塊鏈及 NFT 項目創業的投資人,最近被問得最多的問題大概就是關於「元宇宙」這一個橫空出世火遍全球的概念了。

每當有人問我元宇宙是什麼時,我會引用一些元宇宙先行者的定義,比如玩家最多的元宇宙遊戲 ROBLOX 的招股書上寫着:要成爲元宇宙至少要滿足 8 個關鍵特徵:身份、朋友、沉浸感、隨時隨地、多樣性、低延遲、經濟和文明。元宇宙是人類走向數字化時代的載體,也就是無處不在,不間斷的數字網絡,它分爲三個層次:數字孿生、數字原生、虛實相生。(元宇宙這個概念來自於《雪崩》,以及它的邏輯哲學思考,本人就不在爲了湊字描述了,大家感興趣可以自行搜索。)如果你還沒有明白,那我只能說你閉上眼睛,想象一下未來有一個平行世界,把現在線下的大部分場景都搬到了線上,甚至加入了很多你童年時候的幻想,比如你是一個航海家,你是一個公主,你也可以是一個劍客,或者你是一個超能力者,你在那個世界飾演着你想飾演的角色,邊生活邊工作邊換着你想穿的虛擬服裝而沒有人笑你瘋子。每個人心目中都會有自己想象的元宇宙,扮演自己希望扮演的角色。

也有人問我,元宇宙的賽道有多大?會是萬億級市場嗎?其實這個市場不能簡單的以萬億來計算,而是未來人類生活工作交流的一個線上線下總體環境的打造,在這個萬物互聯的世界人們可能已經忘記了線上線下的概念,未來所有的交易、僱傭、社交、工作都在這上面發生,元宇宙上 GDP 將超過線下,這將使我們生活在一個更高效、更誠信、更便捷、更自由、更平等的世界中。因此,元宇宙將是互聯網的下一站毋庸置疑。就像十年前二十年前你說你投資「互聯網」,現在互聯網如此發達卻沒有人再提起,因爲互聯網已經浸淫在我們生活的各個角落,就像我們呼吸的空氣一樣你幾乎忘記了它的存在。

Technology terms used in startup descriptions and tech articles

這張有趣的表是本人在國外網站看到的一個有趣的統計,2021 年大部分技術類創業項目都把自己歸類在了元宇宙賽道上。而目前,各大巨頭都在元宇宙方面均有所行動。馬化騰宣佈騰訊將巨資打造全真互聯網和數字孿生城市解決方案。字節跳動投資了遊戲公司代碼乾坤。微軟不僅在軟件方面有所佈局,其首席執行官薩蒂亞·納德拉 (Satya Nadella) 在此前公司的財報電話會議上提到了「企業元宇宙」這個概念,還開發了 HoloLens 此類的 AR/VR 硬件設備,同時投資了 AltspaceVR。著名遊戲開發團隊 Epic 於今年 4 月宣佈獲得 10 億美元融資用於元宇宙業務開發,而騰訊則持有 Epic 40% 的股份,同時騰訊還投資了另一款元宇宙遊戲 Roblox。Facebook 在 2014 年就收購了 VR 頭顯 Oculus, 還推出了新型 VR 社交平臺 Horizon,扎克伯格本人最近更是宣佈要帶領團隊 all in 元宇宙。所以作爲投資人應該密切關注這個賽道並找到這個在各個行業中與元宇宙概念結合的創新創業黑馬。

大家爲什麼都在關注的遊戲和 VR?

最近幾乎所有關於元宇宙的文章都不約而同的提到了元宇宙遊戲 ROBLOX,該遊戲在紐交所上市後市值達到 400 多億美元。在它之後又有多家遊戲公司宣佈要開發元宇宙遊戲,並且融到大量的資金。

Roblox 遊戲商店

本人興高采烈的去體驗了 Roblox 遊戲。這款遊戲更像一個平臺,就像把 QQ 遊戲大廳做成了一個立體版的遊戲世界,並且對遊戲創作者(creator)開放,鼓勵更多人在上面創作遊戲,因此 Roblox 上已經累計達到 2000 萬個遊戲。但是上面的遊戲偏簡單幼稚,大部分對成年人吸引力並不大(招股書顯示,25 歲以上的用戶僅佔總用戶量的 14%),畫風跟現在很多精緻的網遊比也顯得比較粗糙。而且,這款遊戲並沒有上鍊,所有遊戲創作者或者是遊戲玩家,如果需要提現,只能以非常低廉的價格將 robux 兌換成美元(相比美元兌換 robux),所以基於區塊鏈的去中心化元宇宙概念他只能算嘗試性的邁出了一小步,大概是元宇宙的 1.0 版本--開源共建的生態系統。

除了 RoBlox,另外一款不得不提及的遊戲就是 Axie Infinite。8 月 7 日 Axie 日活用戶突破 100 萬,同時該遊戲最近七天每日營收均超過 1000 萬美元,該數值已經超過現象級遊戲《王者榮耀》(約 800 萬美元每日)。作爲一個早期項目,3 個月內收入增長 200 倍,這樣的增長在其他早期投資的項目池裏幾乎聞所未聞。

8 月 4 日至 8 月 11 日 Axie 營收

本人也去體驗了一下 Axie ,玩家可以繁殖和交易 NFT 幻想生物 Axie,也可以用它與其他玩家進行戰鬥。玩家入場需要先用 ETH 購買三隻 Axie,大約需要 1500 美元,對於大部分用戶來說,這是一個挺高的門檻。

目前遊戲由三個板塊組成,分別是戰鬥系統,繁殖系統和交易系統。

Axie Market

目前元宇宙概念的遊戲,特別是鏈遊,由於技術和從業人員的侷限,畫面渲染、遊戲內容和玩法的打造都遠遠的落後於手遊和端遊,而且鏈遊要在鏈上做分佈式存儲也造成遊戲反應比較慢,體驗感並不算好。

其實很多遊戲,特別是 RPG 遊戲,創造了一個虛擬世界,裏面有自己的社交場景,升級模式,自己世界觀,自己的經濟系統 ,有的遊戲可以在上面創造自己喜歡的虛擬形象,捏臉,換衣服,打架,升級,購買裝備, 社交,甚至可以在裏面結婚,生子,飼養寵物,結拜兄弟組隊一起冒險。其實除了沒有開放共建的生態系統,他們也算是一個自己打造的虛擬世界。所以不少人認爲遊戲公司可能最適合率先打造元宇宙的世界,成爲元宇宙的入口。

而 VR 的虛擬現實技術,AR 的增強現實,能夠給大家提供沉浸式的體驗。此處不得不提到大家關注元宇宙經常會被提到的一部電影《頭號玩家》,玩家戴上 VR 設備,進入一個與現實形成強烈反差的虛擬世界。在這個世界中,有繁華的都市,形象各異、光彩照人的玩家,而不同次元的影視遊戲中的經典角色也可以在這裏齊聚。就算你在現實中是一個掙扎在社會邊緣的失敗者,在「綠洲」裏也依然可以成爲超級英雄,再遙遠的夢想都變得觸手可及。哈利迪彌留之際,宣佈將鉅額財產和「綠洲」的所有權留給第一個闖過三道謎題,找出他在遊戲中藏匿彩蛋的人,而男主人在現實生活中的屌絲一枚,卻在遊戲中獲得了女神和彩蛋,成功逆襲改寫人生。

頭號玩家雖然也不是元宇宙的開放式去中心化平臺,但是裏面的玩法和故事情節十分引人入勝,甚至很多人認爲元宇宙就應該是這個樣子。而進入元宇宙的方法,就是通過 VR 設備,如果要達到電影《頭號玩家》中那樣的逼真體驗,至少需要成熟、更舒適的 VR、AR 硬件。而 VR/AR 在元宇宙的應用場景非常廣,如 VR 打造線上全景旅遊,VR+遊戲,VR+醫療,VR+教育,等等。

電影《頭號玩家》

因此,遊戲和 VR 是目前元宇宙賽道最受投資人關注的方向。

真的只有遊戲和 VR 嗎?

我所理解的元宇宙 2.0 或者 3.0 版本,不僅僅只是遊戲,他是一個去中心化的鏈上開源生態系統,應用場景也不僅僅是娛樂,而是可以在平臺上社交、學習、工作、購物、看劇,看展覽、運動、甚至投資理財等等同時進行的平行數字世界。爲了實現這樣一個元宇宙,需要多方力量共同搭建,沒有任何一個巨頭或者是個人能獨立完成這項工作。因此我們認爲遊戲和 VR 只是元宇宙的入口,但除遊戲和 VR 外,還有許多投資機會。關於元宇宙的的分類方式很多,接下來我嘗試性的按投資人尋找項目的邏輯來分類闡述一下我認爲元宇宙的投資機會在哪些方面,會因分類不同略有重複。

圖爲部分被列入元宇宙賽道的項目,來源:悅財經

基礎設施

5G:隨着網絡數據需要傳輸的內容形式不斷豐富,數據量不斷增加,5G 作爲一種最新型移動通信網絡,不僅要解決人與人的通信, 更要在用戶體驗 VR (虛擬現實),AR (增強現實)等等更加身臨其境的極致沉浸式體驗時,提供穩定的信息傳輸速率。

WIFI6:WIFI 6 用於保障局域網遊戲串流的體驗。相比 WIFI 5 ,WIFI6 最重要的改進就是減少擁塞並允許路由器同時與多個設備通信。新加入的 MU-MIMO (多用戶多入多出)技術能夠在多設備前提下營造更穩定的網絡環境,另一方面,WIFI 6 的信道切片技術提供遊戲的專屬信道,可以爲 VR 遊戲提供低時延的服務。

半導體,MEMS,電池:要實現下一代移動設備,智能眼鏡和可穿戴設備所必須的不受限制,高性能和小型化,將需要越來越強大和更小巧的硬件:3nm 芯片,支持微型傳感器的微機電系統(MEMS)和緊湊,持久的電池。

算力:算力是構建元宇宙最重要的基礎設施。構成元宇宙的虛擬內容,區塊鏈網絡,人工智能技術,圖形顯示都離不開算力的支撐,目前中國的算力依然制約了很多行業的發展,該行業還需要創業者和投資人共同努力。2020 年全球區塊鏈算力大會暨新基建礦業峯會在成都召開, 成都市政府也表明要打造「算力之都」。我們認爲關於算力的投資機會,包括以下幾個方面:

雲計算:雲計算實際上就是一種提供資源的網絡,使用者可以隨時按需獲取雲上的資源,按使用量付費即可。

根據雲服務提供商 Chainstack 發表的一份調查中顯示,中心化的雲服務承載着大部分以太坊網絡,其中有 61.6% 的以太坊節點在雲上運行。

全球對雲計算資源的需求以指數級的速度在增長,2020 年,行業規模已達到 59ZettaByte,預計在 2025 年達到 175ZettaByte。

邊緣計算: 邊緣計算剛好與雲計算形成互補。網絡邊緣的資源主要包括手機,個人電腦等用戶終端,WiFi 接入點,蜂窩網絡基站與路由器等基礎設施。邊緣計算就是要將空間距離或網絡距離上與用戶臨近的這些獨立分散的資源統一起來,爲應用提供計算,存儲和網絡服務。

未來我們所展望的元宇宙,必然是一個數據量極大的,需要計算龐大數據並得到即使反饋的場景,這些場景需要邊緣計算所具有的低延時,高效率,更安全的這些特性。

GPU: 遊戲產業每一次重大突破,都源於計算能力和圖像處理技術的進步。近年來各大遊戲廠商均在不斷追求更精細的畫面,以給用戶更沉浸式的遊戲體驗。用戶在追求更高的畫質,更沉浸式的體驗的同時,必然也需要強圖形處理能力的設備的支持。全球 GPU 巨頭英偉達的黃仁勳今年四月在發佈會上用 AI 技術+CG 建模作出自己的數字替身參與了發佈會的一部分,增加了市場對元宇宙到來的預期。

軟件及技術支持

區塊鏈:新冠疫情帶來的全球不確定性和不信任度的提升,推動了區塊鏈技術的研發投入。

區塊鏈技術提供了一個去中心化的資產記錄和流轉。在區塊鏈網絡中,多方維護用一個區塊鏈賬本,通過挖礦的方法確定記賬權,從而實現賬本的去中心化,安全性和不可篡改性。通過「挖礦「獎勵的經濟學激勵設計,礦工會自願購買礦機提供算力從而維護整個交易網絡,保證系統的安全性。區塊鏈是元宇宙的技術支持,未來元宇宙上大部分動作都將在鏈上進行,因爲區塊鏈是當之無愧的元宇宙概念。

人工智能:Artificial Intelligence,指用機器模仿、研究、擴展人類的智能的一種科學技術。人工智能會在內容生產及內容提取和推薦、自然語言處理、系統開發,機器視覺、指紋及人臉等安全識別、智能控制、自動駕駛、智慧居家、智慧城市、遊戲開發及運營等諸多方面提供技術支撐。

物聯網:收集數據和傳播指令、獲取內容將不在僅限於手機上 APP 的使用,未來的車型交通工具、家用電器、VR 設備等等都可以成爲元宇宙的接口,真正實現萬物互聯。

空間計算:空間計算給出了混合真實 / 虛擬計算的解決方案,空間計算消除了真實世界和虛擬世界之間的障礙。在大多數情況下,它意味着設計的系統能夠突破傳統的屏幕和鍵盤界限。

分佈式存儲:將消息存儲在雲上意味着我們的安全性和隱私性將由雲服務商來提供。基於 IPFS 的分佈式存儲項目 FileCoin 的提出,就是爲了解決這一問題。IPFS 的願景是構建一個全世界的分佈式網絡,用來替代傳統中心化的服務器模式,從而能保障用戶的安全性與隱私性。分佈式存儲未來會有很多盈利點,值得投資人關注。

系統安全:隨着元宇宙的發展,數據採集更加方便,線上數據將空前增長,是否會遇到新的安全挑戰,需要創新的安全體統來保證元宇宙系統及用戶的安全。

隱私計算:在我們對安全性和隱私性追求不斷提高的現在,如何在保護數據隱私的前提下,解決數據流通、數據應用等數據服務問題。隱私計算就是爲了解決這一問題,數據可用不可見,數據不動模型動,不共享數據,而是共享數據價值,這是隱私計算的核心理念。

SaaS:SaaS 提供商可以給中小企業搭建所需要的所有網絡基礎設施,企業無需購買軟硬件,建立機房也可以參與到元宇宙的建設中來 .Saas 的服務是元宇宙建設的剛需,未來能帶來很多商業機會,值得投資人下注。

實現形式:NFT、XR 設備、腦機連接

NFT:NFT (Non-Fungible Token 非同質化貨幣)意爲非同質化通證,相對於同質化通證如比特幣(BTC)、以太坊(ETH)等,它的特點是唯一性、不可替代性、稀缺、不易分割等。今年 3 月,藝術家 Beeple 的 NFT 作品《The first 5000 days》以 6934.6 萬美元成交。6 月,蘇富比拍賣上一件像素頭像 NFT 拍品(CryptoPunk)以 1175.4 萬美元成交, Twitter 的創始人也將自己第一條 Twitter 製作成 NFT 拍出了 290 萬美元。中國第一場 NFT 專場拍賣永樂 *AART 全場交易額高達 483 萬元。支付寶皮膚的敦煌 NFT,騰訊體系的「幻核」,「十三邀」等 NFT 產品都上線就秒售空。這些層出不斷的新聞將 NFT 推到了風口浪尖,許多投資人越來越關注 NFT 賽道。

NFT 作爲元宇宙的重要組成部分,它的投資方向我認爲有幾大類:1、發行和交易平臺,如 Ibox,OpenSea, 國內的各大拍賣平臺等;2、內容生產,也可以說是 NFT 資產製作及孵化的公司如藝咖,已經給創作者提供創作工具的各大平臺。3、遊戲公司,卡牌類遊戲、盲盒等等。4、NFT+DEFI,NFT 本來就是可以被定義爲一種資產,與 DEFI 天然結合,目前 MEME,Whale,Yinsure 等都是 NFT+DEFI 的平臺。 總之,未來萬物皆可 NFT,可以是一件藝術品,或者一件不動產,一套衣服、一家公司、甚至一個人。這裏面蘊含巨大投資機會。

XR:XR 集 VR、AR、MR 爲一體,是我們目前所追求的最極致的沉浸式體驗技術。前面我們詳細的說過 VR 將是進入元宇宙的重要接口,以及對 VR 的應用場景有過詳細描述,這裏就不在贅述。

腦機連接:腦機接口指在人與外部設備之間創建直接連接,實現腦與設備的信息交換。埃隆·馬斯克自己旗下的腦機接口公司 Neuralink 找來「三隻小豬」向全世界展示了可實際運作的腦機接口芯片和自動植入手術設備,馬斯克本人也表示未來很有可能使用腦機接口來玩遊戲。但是這種植入人體的設備與可穿戴的 VR 設備不同,芯片的植入與取出不像可穿戴設備那麼方便,必然對人體會有一定的損傷,屆時大衆是否能接受仍有疑問。

應用場景

休閒娛樂:元宇宙的系統裏會爲大家提供大量的鏈上娛樂項目來滿足大家的精神生活,在元宇宙上游戲的體驗感會更好,因此在娛樂領域會誕生大量的投資機會,如社交類遊戲,RPG 遊戲、棋牌類遊戲、冒險類遊戲、以及 play to earn 的各類鏈上游戲都將吸引大量用戶,同時元宇宙也會增加用戶粘度。

投資理財:隨着大家數字資產的增加,就會需要金融類產品滿足大家的資產配置,DEFI (去中心化金融)、保險、信託等基於鏈上的金融創新項目值得關注。 這裏我想着重介紹一下 DEFI,它對於元宇宙的意義深遠,一個去中心化且高效自主的金融系統能夠加速元宇宙的構建。用戶對自有鏈上資產各項金融活動的自由掌控,所有人的金融操作不受地理、經濟水平、信任限制。DeFi 與 NFT 結合能夠拓展到元宇宙的內容、知識產權、記錄和身份證明、金融文件等,能夠創造了一個能容納更多樣化資產、更復雜交易的透明自主的金融體系,支持元宇宙文明的構建。

通過智能合約,代碼即法律,交易者基於對代碼的信任,可以在信息不對稱環境下安心,安全的交易。DEFI 是元宇宙創業領域並肩得到投資人的青睞。

消費購物:沉浸式的數字孿生電商,未來買買買更開心。

工作創業:基於區塊鏈 token 的積木式 SAAS 系統也許是一個不錯的方向,未來每個公司的辦公系統都是根據自己的戰略傻瓜式的搭建起來,根據企業文化會有不一樣的空間形態,大家在公司自己創造的空間裏自由自在的提取自己需要的資料和上傳自己創造的價值。

運動健身:運動健身將不分天氣,不需要場地的隨時開始隨地利用碎片化時間進行,在線機器人教練可以通過體感設備和監測指標指導你的動作,根據每個人身體情況進行指導。

藝術收藏:藝術收藏可以是愛好也可以是職業,在區塊鏈上真假問題也許不再是困擾收藏者的主要問題,在鏈上的交易也將更加便捷。通過藝術收藏的場景應用場景下,藝術品 NFT 相關的創業項目值得關注投資人關注。

問診治療:2020 年共有 6648 萬患者在好大夫平臺上有過在線問診記錄,這些問診主要是以文字和圖片的形式進行的,這需要患者提供足夠精準的信息,醫生才能做出正確的診斷。未來我們可以使用 XR 技術掃描患者身體數據,患者在一個虛擬空間中與醫生進行更深入的交流。

教育培訓:更沉浸式的教育體驗,讓學生在家也能感受到在學校上課一樣的感覺。將課堂打造在元宇宙上是否更能實現教育的公平和提高教育的效果?

社交聚會:未來通過元宇宙的入口,線上交友溝通的方式可能會改變。可以設置不同的約會場景,甚至可以根據不同的人設置自己不同的妝容及虛擬數字服裝。疫情席捲全球,全息投影的開會方式能大量減少人與人的接觸,也提高工作的效率。將 VR 和物聯網結合起來,可以更好採集用戶行爲,從而給用戶帶來更加沉浸式的體驗,用戶設置可以在任何設備上用語音或者手勢與元宇宙上其他玩家進行交互。

其他

內容創作:UGC 內容創作平臺(User Generated Content)將傳統的中心化內容製作輸出,用戶下載,變成用戶參與的下載和上傳同時進行的平臺。在元宇宙遊戲 Roblox 裏很多玩家也是遊戲的創作者,甚至很多遊戲是 8、9 歲的孩子編程製作的。元宇宙平臺需要大量內容支持才能保持其多樣化的特性,因此 UGC 的方式將成爲主流。

另外,電影、音樂、虛擬偶像、虛擬數字服裝等等都將通過 NFT 的方式在元宇宙上發行。

新廣告:新的廣告分發形式將因爲元宇宙的實現而誕生,未來的植入式廣告將無處不在。

諮詢類公司:幫助傳統行業進行元宇宙的轉型。

加密數字貨幣:其實加密數字貨幣是不可迴避的問題,數字貨幣是一種基於節點網絡和數字加密算法的虛擬貨幣,它的優勢在於交易成本低;交易速度快;保護隱私且安全;按目前數字貨幣的發行模式來看,總量固定或者定期銷燬易造成通貨膨脹;等等優勢,但也有諸多缺點,比如對金融的穩定、非法收入的追回等造成困擾。但是隨着元宇宙世界建立,加密數字貨幣必將得到廣泛的應用。

元宇宙建設非一朝一夕能夠完成,隨着科技的發展,未來還有更多投資機會等待我們去發掘。當然,未來也難度重重,如何降低成本,如何培養人才,未來平臺的數字貨幣如何發行,如何打破各大平臺之間獨立的生態都將會是今後需要解決的問題。

本文的投資只論證國內資本市場投資機構在「元宇宙」賽道上的投資機會,並不涉及對虛擬資產投機炒作的論點;部分項目因爲分類不同會有重合;僅是暢想,如有其它觀點敬請指點。