盤前財經大事搶先讀2021年08月23日

今日操盤前瞻

台灣 7 月失業率

美國、日本製造業 PMI

美股財報：京東

除權息：王品、彩晶、台灣大

美銀列 3 大原因：下半年恐出現「快閃經濟衰退」

美銀分析師表示，有幾個指標顯示，今年稍晚將出現「快閃式經濟衰退」。近期經濟成長數據一直遜於預期，主因 Delta 變種新冠病毒抑制了全球供應鏈和需求。閱讀全文...

微軟產品漲價獲市場青睞 華爾街：護城河已成形 同業未必能受惠

微軟宣布將調高 Office 365 等產品售價後獲得市場青睞，周五 (20 日) 股價上漲 2.5% ，盤中一度刷新高。華爾街認為微軟此舉實現產品價值，並證明「護城河」已成形，競爭者未必因此有利，預計漲價有望帶來 50 億美元營收。閱讀全文...

緯穎伺服器展望佳 董座等七位高層逢高調節持股

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 看旺雲端資料中心需求回溫，加上新品推出，下半年營運可望維持高檔，不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，包含董事長林憲銘在內，緯穎共有七位董事、副總等人，7 月逢高小幅調節自家持股，總計約 218 張，引起市場討論。緯穎對此表示，此屬董事個人理財規劃，不便評論。閱讀全文...

8 月面板報價跌勢再擴大 驅動 IC 毛利率恐回落

隨著面板業歷經長達一年的缺貨、漲價，近期報價開始出現反轉，最新 8 月報價中，小型面板單月跌幅超過 1 成，不僅較原預期擴大，也影響面板大廠對驅動 IC 的拉貨意願，業者在客戶受壓下，恐面臨價格漲不動、成本又上漲的雙重壓力，毛利率恐將有回落壓力。閱讀全文...

歐盟不急對中國下重手 台螺絲廠轉單效益再等等

歐盟對中國進口螺絲展開反傾銷調查，市場看好台廠可望迎來轉單，但有業者直言，歐洲正值經濟復甦關鍵點，加上疫情尚未平息，考量到供應穩定，歐盟未對中國祭出臨時反傾銷稅，短期轉單不明顯，需觀察中長期的效益。閱讀全文...

兩因素驅使 電視面板價格加速走跌

中小尺寸電視面板 7 月出現反轉訊後，8 月全尺寸電視面板價格都加速跌價速度，其中，過去漲勢最強勁的 32、43 吋，跌幅都超過 1 成，低於市場預期，而造成面板價格跌勢加速擴大主要有兩大原因，除部分品牌廠需求放緩，面板報價已轉為「買方市場」，影響價格走勢。閱讀全文...

全球疫苗荒明年底才有望紓解 加速委託代工需求

隨著變種病毒侵襲，各國擬追加施打第三劑疫苗，疫苗廠產能已經滿到明年 4 月，預期至少要到明年底，全球疫苗荒才有望緩解，帶動委託代工需求暴增，加速產業發展。閱讀全文...