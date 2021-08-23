縫紉機零配件需求回升 強信-KY上半年EPS 1.16元

工業用縫紉機零配件廠強信 - KY(4560-TW) 受惠市場需求回升及缺工窘況獲得解決，第二季營運回升，稅後純益 6043 萬元，季增 2.19 倍，年增 7.74 倍，單季每股純益爲 0.89 元；上半年稅後純益 7940 萬元，年增 78.55%，每股純益 1.16 元，由於市場庫存仍低，預估強信營收還將持續回升。

強信第二季營收爲 4.21 億元，毛利率 34.74%，季增 0.94 個百分點，年減 1.98 個百分點，稅後純益

強信上半年營收爲 7.62 億元，毛利率 34..32%，年減 2.47 個百分點，稅後純益 7940 萬元，年增 78.55%，每股純益 1.16 元。

強信主管指出，第一季受到中國嚴重缺工導致生產成本增加，此問題已透過內部自動化及縮短學習曲線等改善，亦由於經濟規模擴大與產品組合優化，帶動毛利率明顯提升。受惠全球成衣市場需求強勁，終端庫存消化快速帶動，第二季合併營收創下 7 季以來新高，而目前的訂單能見度，配合傳統旺季，保守可看到第四季。

公司認為，在需求暢旺下，看好今年營運逐季成長可期，全年營收可望回到疫情前水準。

強信 2021 年第二季的產品銷售結構為刀類 64％、針位組 10％、自動裝置 13％以及其他 13％，其中高毛利的自動裝置產品占整體營收比重持續拉高。