強信-KY Q2營收4.23億元創9季新高 年增近6成

強信 - KY(4560-TW) 公布 2021 年 6 月營收為 1.53 億元，創 11 個月來新高，月增 0.31%，年增 89.12%，主要受惠工業縫紉機廠零配件訂單與成衣紡織廠耗材及自動裝置需求暢旺，目前缺工與缺料問題都已解決，在訂單動能走強下，本季營運表現可望再攀高，下半年營收將優於上半年。

強信第二季營收 4.23 億元，為 9 季以來新高，季增 24.1%，年增 59.2%，2021 年上半年營收年增 43.94%。

強信主管表示，農曆年後中國工廠普遍缺工影響出貨，但 5 月起遞延效應發酵，公司連續兩個月合併營收都站上 1.5 億元以上，從訂單能見度來看，預期第三季應可維持與第二季相同表現，第四季本是傳統產業旺季，雖由於疫情干擾可能對產業正常周期造成影響，但歐美國家解封後引發的報復性消費需求來看，公司逐季成長目標不變，下半年營運表現將明顯優於上半年。

從產品銷售表現來看，由於印度與東南亞地區新冠肺炎疫情嚴峻，中國成衣紡織廠接單暢旺，帶動刀具、針件組等零配件需求提高，另一方面，東南亞成衣業者則受限當地疫情致招工不易，自動裝置出貨成長高於刀具、針件組等零配件，而自動裝置屬於高附加價值產品，占整體營收比重拉高下，有助獲利提升。

目前強信自動裝置產品種類包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，第二季起出貨表現已逐月雙位數成長，傳統成衣紡織產線需要仰賴大量人力等多個生產流程，透過強信的自動裝置可降低人力、簡化生產工序，同時達到提高單位時間生產量的效益。