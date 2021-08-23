UNIQLO推女性生理褲 擴大日本市占

日本迅銷 (Fast Retailing)(9983-JP) 在 23 日 (週一) 宣布，該集團旗下的快時尚品牌 UNIQLO 為解決女性煩惱，將正式跨足「FemTech」女性科技市場，預定在 9 月推出具備良好吸水功能的生理褲產品，可望在日本國內攻占廣大市場。

日本 UNIQLO 將針對女性顧客推出名為「AIRism 吸水內褲」的生理褲產品，採三層構造、約可吸收 30~40ml 的液體。接觸肌膚的材質具備快乾及防臭功能，採特殊構造設計在行動時不易移位，不需煩惱外漏、穿得安心。日本當地售價為 1990 日圓，有黑色、咖啡色等四種選擇。

具備吸水功能的生理褲，有時需花費超過 5000 日圓才能買到；而且與歐美國家相比，日本也還未普及。

這次 UNIQLO 以親民價格切入這塊市場，也希望消費者在實際接觸後能化解心中不安。此外，迅銷旗下的另一個快時尚品牌 GU，也正在市面上銷售具有吸水功能的生理褲產品。

UNIQLO 的全球商品本部部長炬口佳乃子表示，希望 UNIQLO 的價格設定能降低顧客的心理門檻。未來該公司也打算推出能讓國小高年級學童穿著的商品。