硬碟行情3年來首度上揚 Q4恐持續漲勢

據《日本經濟新聞》23 日 (週一) 報導，電腦硬碟 (HDD) 行情在 2021 年 Q3 出現三年來的首度上揚，行情指標產品的大宗交易價格季增約 5%。原因和全球性半導體短缺問題有關，硬碟廠商將成本轉嫁到客戶身上；還有在家工作所使用的電腦等需求增加，也都支撐了硬碟價格。然而全球性的半導體短缺問題未解，下一季的硬碟價格仍可能出現上揚。

2021 年 Q3 時點，3.5 吋硬碟行情指標的 1TB 容量產品，大宗交易價格落在每顆 42.5 美元前後、季增 5%；2.5 吋硬碟行情指標的 1TB 容量產品，大宗交易價格落在每顆 40 美元前後、也同樣季增 5% 左右。

硬碟產品在上市之後，價格通常會一路下滑。特別是在電腦用途的硬碟市場，傳統硬碟在面對固態硬碟 (SSD) 的競爭之下，行情在這一年左右期間也幾乎觸底。

然而在跨入了 2021 年，傳統硬碟行情也開始受到全球性半導體短缺影響。雖然傳統硬碟所使用的晶片數量不多，但是驅動 IC 及類比 IC 的行情也都因為供應短缺的關係而出現上揚。加上物流費用高漲，各家傳統硬碟的製造商也都開始調漲價格。

還有傳統硬碟上頭多採用 DDR3 規格的記憶體顆粒，而晶片製造商在 DDR3 行情指標產品方面的供應量不大，這也使得近期 DDR3 行情約為年初時的 2 倍之多。有硬碟廠商透露，在當前晶片短缺的情況下，如果不接收漲價條件，將面臨供貨不穩的問題。

根據 IDC 的調查數據，2021 年 Q2 的全球電腦出貨台數報 8360 萬台 (初值)、年增 13%，在家工作的需求帶動電腦市場成長。還有 CCTV 閉路電視系統的硬碟需求，也以中國市場為主出現增長；加密貨幣「奇亞幣」(Chia) 在今年 Q2 的時候也在中國等地受到歡迎，相關的挖礦需求也超乎預期。

預料今後傳統硬碟用途的晶片短缺問題仍將持續，不少廠商也都打算在今年 Q4 調漲價格。有硬碟廠商透露馬達和讀取頭等零件調度，還不致於影響硬碟生產。雖然如此，傳統硬碟多在馬來西亞及菲律賓等東南亞國家生產，而當地的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，今後硬碟生產的相關供應鏈也可能遭受波及。