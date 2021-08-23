台新人壽一個月業績超過上半年2.7倍 台新金第三引擎完備

台新金控 (2887-TW) 旗下新成員台新人壽今 (23) 日舉行揭招儀式，在台新金傾全力注入金控資源下，短短一個月新契約保費收入就超過上半年業績的 2.7 倍，台新金總經理林維俊表示，金控第三引擎完備。

保德信人壽納入台新金一個多月，今天以更名的台新人壽首度亮相，位於南京東路五段總部大樓也進行招牌更換，林維俊表示，今 (2021) 年是台新金控成立 20 年，總算完備了銀行、保險、證券三具主要業務引擎，將盡速跟上同業的發展步伐，同時也再度向金管會表達感謝，他說：「感謝金管會圓滿了台新金控發展的重要里程。」

台新人壽董事長蔡康表示，過去保德信人壽只有純壽險顧問部隊，加入金控大家庭之後，充分感受到源源不絶的資源，在台新銀行保險通路的支持下，締造了空前亮眼的銀保銷售業績。

據台新人壽統計，7 月新契約保費衝上 9.39 億元，不但是 6 月的 20 倍，且前 7 月新契約保費收入為 11.9 億元，等於僅 1 個月就做到上半年業績的 2.7 倍，7 月光靠銀行通路就貢獻 9 成以上業績，在台新金控加持下營運突發猛進。

對於壽險資金運用，林維俊也表示，無論國內外股債、保單借款、不動產投資都會逐步著墨。

蔡康表示，目前台新人壽業務員人數約 680 人，未來將持續增員，且會強化專業投資團隊、資訊系統提升、效能流程改善等。

隨著台新金從雙引擎邁向三引擎時代，台新人壽 7 月單月貢獻金控獲利約 3 億元，加上台新銀行、台新證券獲利同步走揚，帶動台新金前 7 月累計稅後純益達 146.3 億元，較去年大幅成長逾 6 成，下半年綜效將更為顯著。

林維俊表示，台新人壽的規模雖不大，但基礎非常穩固，更是國內壽險業界唯一連續十年獲得主管機關肯定的模範壽險公司，台新金控將協助台新人壽進行產品研發及提升投資績效，發揮金控營運綜效。