宏碁陳俊聖：PC產業開根號反轉 今年將再推兩家子公司上市櫃

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖接受財信傳媒董事長謝金河《老謝看世界》節目專訪，面對近期市場雜音，陳俊聖認為，個人電腦產業屬於「開根號型反轉」，目前市場仍供不應求，進入高原期階段，並指出宏碁持續邁向未來型企業，鼓勵內部創業，今年將至少再推動兩家子公司上市櫃。

陳俊聖指出，個人電腦產業景氣並不像外界認為的 L 型、V 型、U 型走勢，而是「開根號型反轉」，因去年 1、2 月需求急遽下滑後，3 月強勁反彈至今都維持高檔，主因正是半導體、面板等零組件供給吃緊導致。

從市場需求觀察，陳俊聖表示，終端買氣並未有明顯變化，整體需求仍大於供給，其中，Chromebook 也有強勁需求支撐，認為成長性將持續優於整體產業平均。

陳俊聖進一步補充，缺料情況並沒有明顯改善，也澄清不是全面性缺貨，而是小型零組件晶片、周邊 IC 最為吃緊，導致出貨受長短料影響。

展望未來布局，陳俊聖表示，宏碁未來 5-10 年將與時俱進，持續朝生活型態 (Lifestyle) 公司邁進，深耕個人電腦核心事業外，面對環境變化，推出更多產品服務、數位雲端化等，同時鼓勵旗下事業邁向資本市場。

宏碁也已推動五家子公司上市櫃，包含安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、建碁 (3046-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TE) 等，陳俊聖透露，內部有 20 多個新事業團隊，今年將至少再推兩家子公司上市櫃，明年也預計有二到三家子公司邁向 IPO。