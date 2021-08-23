〈焦點股〉世芯-KY全年營運俏領銜攻漲停 ASIC族群火熱

聯發科今 (23) 日回神大漲近半根停板，站回 900 元之上，帶動 IC 設計股走堅，其中， 特殊應用晶片 (ASIC) 廠世芯 - KY(3661-TW) 上半年大賺超過一股本，全年營收樂觀，獲外資看好，激勵股價直奔漲停，收復所有均線，其他 ASIC 廠智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW) 漲勢也相當凌厲。

受惠中國客戶 7 奈米晶片持續量產，加上其他客戶 NRE 貢獻，世芯稅後第二季純益達 3.89 億元，季增 0.3%，年增 103%，創歷史新高，但由於股本膨脹，每股稅後純益為次高、約 5.54 元，整體上半年仍大賺逾一股本，稅後純益 7.77 億元、每股純益 11.22 元。

世芯法說報喜，第三季、全年營收展望均優於預期，獲得外資加碼評等，目標價維持 780 元，今天在買盤加持下，股價亮燈漲停，達 644 元，成功站回年線、半年線，為近 1 個月來高點。

半導體族群今天強勢反彈，IC 設計族群集體上揚，ASIC 族群由世芯領軍，創意盤中勁揚逾 3%，站上 400 元；智原盤中強漲 7%，最高衝上 97.4 元。

創意上半年稅後純益 5.28 億元，季增 71.43%，年增 288%，每股稅後純益 3.94 元，受惠 ASIC、NRE 雙雙成長，加上去年比較基期低，帶動獲利創下同期新高。

智原訂單能見度佳，全年營收年增幅從 25% 提升至 30%，可望創歷史次高，明年上半年訂單也已接滿，對於 2022 年展望也相當樂觀。

