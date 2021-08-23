策略師：如果能承受短期波動 現在還是美股進場時機

如果投資人願意承受市場的劇烈波動，Wilmington Trust 投資策略主管 Meghan Shue 建議，現在仍然是進場美股的好時機，她特別看好周期股及價值型股票。

管理著 1410 億美元資產的 Shue 認為，與先前華爾街風平浪靜的時候相比，她更願意在波動的時候投資股票。

她指出，當看起來一切都很好，並且天空晴朗時，實際上更令人不安。當人們可以見到一些風險時，其實是件好事。

從疫情、聯準會政策，到潛在的通膨問題，市場上確實存在許多風險，但 Shue 相信，這不會破壞經濟復甦，或對市場產生長期負面影響。

她指出，股市一直處於非常低的波動，有十幾個月沒有出現 5% 以上的回調，這並不正常，每年有 5-10% 的修正才是常態。這也代表，近期難免會有較大的波動。

她建議，這時候應該是分散投資，並投資期限至少要 9 至 12 個月，短期的追高殺低並不明智。

她主要看好的是金融、能源和原材料股，因為它們能從經濟成長中獲利，並且應該從利率上升中受益。

Shue 預計，美國第一次升息不會早於明年年底或 2023 年初，屆時經濟和市場將處於應對這一局面的優良局勢，她更傾向於周期股及價值型股票。