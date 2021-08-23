GlobalFoundries：解決晶片短缺 全球產能要在8-10年翻倍

美國晶圓代工廠 GlobalFoundries (格羅方德, 格芯) 執行長 Tom Caulfield 周一 (23 日) 表示，晶片行業將需要在未來 8-10 年將產能翻倍，才有望解決短缺問題，以及供應鏈安全上政府日益增長的擔憂。

Caulfield 在東南亞國際半導體展線上會議發表演說，強調半導體的重要性，並提到，基於近期地緣政治意識增強，各國政府了解到半導體製造，及其對經濟安全的重要性。

他表示，全球各地都在爭奪晶片製造能力，也必須跟上趨勢。

Caulfield 認為，晶片行業將需要在未來 8-10 年將產能翻倍，過去半導體花了 50 年，才成長為 50 億的產業，現在要在 10 年達到這一水準。

他指出，為了實現這一目標，產業需要一種新的經濟模式，其基礎是「與政府建立大膽的公私合作夥伴關係，與客戶、製造商和供應商建立夥伴關係」。

Caulfield 希望，可以在多個國家取得政府支持，並擴大產能，以解決晶片短缺問題。

GlobalFoundries 在 6 月份宣布將斥資超過 40 億美元，擴大在新加坡的晶片製造設施。今年 7 月，它表示將投資 10 億美元，提高紐約的產能，並尋求美國政府以及客戶的投資，在當地增建一家晶片工廠。同時，它計畫再投入 10 億美元，用於擴大在德國的生產能力。

他提到，在多年整合之後，目前全球只有五大晶圓代工公司—台積電、三星電子、GlobalFoundries、聯電和中芯國際，其中，台積電大得多，還大過其他 4 家的總和。三星由於本身還是最大的記憶體晶片製造商，可以同時成為競爭對手和供應商。