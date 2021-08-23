遠雄28層港灣造鎮地標 無限視野成賣點

台中港特定區市鎮中心是台中房價基期最低之重點建設區域，近年隨造鎮案陸續進場、完工、交屋，來帶來人口紅利，今年新預售案已有不少個案單價站穩 2 字頭。仲介業者觀察指出，本月新登場的「遠雄幸福成」，以低基期、低總價、高潛力的雙低一高特性，為市中心過來的首購盤創造最後的「小確幸」購屋機會。相較北屯 2 房總價即將突破千萬的當下，海線 2 房 5、6 百萬的總價，對新婚首購和看好未來人口增長的置產族，都極具吸引力。

「不僅價格有幸福感，環境和規劃優勢，也讓海線造鎮成為台中宜居首選。」遠雄房地產副專沈柏祐分析，台中海線港灣造鎮目前入住以年輕人為大宗，且新生兒、幼童人口數直線上升，不少建商同業都鎖定小家庭當主力，不僅品質佳，消費力也夠，今年連星巴客都進來了，而扮演區域消費機能引擎角色的台中港三井 Outlet Park，規劃加碼興建的二期商場也預定於 2022 年開幕，未來與周邊風電產業園區、遊艇遊憩碼頭、海洋生態館、國民運動中心串聯發展，增值補漲空間備受期待。

台中海線造鎮緊鄰台中港三井 OUTLET，可信步到遊艇碼頭預定地感受海線特有風光。(圖: 業者提供)

全台造鎮第一品牌遠雄，在規劃台中港灣造鎮之初，很多地方都從北歐宜居建築的規劃角度學習。一千戶家人，有一千種生活的可能，遠雄台中港灣造鎮系列已實現二千餘戶家庭的幸福想像。設計達到「銀級綠建築」與「宜居建築」雙認證標準的「遠雄幸福成」，總戶數約 2,500 戶、總銷達 152 億元，是台中港新市鎮重劃區唯一四面臨路、面文化廣場與頂魚寮雙公萬坪雙公園綠地首排，達 6,782 坪全街廓開發的基地，將規劃系列推案最豐富的全齡化渡假休閒公設，希望能創造小温暖，大美好的北歐幸福感氛圍。

「遠雄幸福成」將蓋出 8 棟 28 層台中海線最高地標，不僅擁有傲視區的無線港灣綠地視野，全案更導入豪宅產品才有的垂直綠化設計，除空中花園與雙中庭花園外，立面規劃 20 個 3 層樓高的跳層複式露台植栽花園，讓樓層過道都有機會看見落地窗外的蓊鬱樹冠，4 樓則有空橋聯接挑高的公設層；社區外的雙公園萬坪陽光草坪，觸感柔軟，更是社區共享的客廳，孩子們嬉鬧玩耍、大人們笑與暢談，生活愈發溫暖幸福。沈柏祐表示，來自基地條件所創造出的與家人更多親密互動的美好生活，是「遠雄幸福成」不可複製的天生優勢。