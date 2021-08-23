預售屋實價登錄新制首揭945筆成交 新北市居冠

預售屋實價登錄新制上路後，「不動產交易實價查詢服務網」21 日首次揭露 945 筆成交資訊，內政部今 (23) 日指出，主要為 7 月 1 日至 10 日間買賣簽約並完成申報，以及 6 月底前交易補申報案件，新北市多達 575 件居全台之冠，占比逾半。

內政部表示，以往預售屋實價登錄，僅規定代銷業者在委託代銷預售屋結案後，才需整批申報成交資訊，所以民眾要等到買賣簽約 1 至 2 年後，才能查詢到預售屋銷售戶數及成交價格。

內政部說明，今年 7 月 1 日新制上路後，不論是建商自售或代銷業者銷售的預售屋，都必須在買賣簽約後 30 日內申報成交案件資訊。此外，代銷業者在今年 6 月或去年以前買賣簽約的案件，最遲也要分別在今年 9 月或 12 月底前完成補申報。

內政部指出，此次揭露的 945 筆預售屋成交案件，為 7/1-7/10 間買賣簽約並完成申報，以及 6 月底前買賣簽約完成補申報的交易案件，主要位於新北市 575 件、台南市 248 件及桃園市 61 件。

根據統計，945 筆預售屋交易總價落在 295 萬元 (高雄市林園區) 至 4078 萬元 (新北市新店區) 之間；揭露案件數最多的建案為遠雄北府苑 (台南市北區)、其次為信義嘉和 (新北市板橋區)。

內政部強調，不動產交易實價查詢服務網揭露的成交案件資訊，均會經由縣市政府事先檢核，並篩選去除有明顯異於市場正常交易價格或特殊交易的案件後，才會對外揭露，未來內政部將持續每隔 10 天揭露一次，逐步累積揭露案量，讓預售屋交易資訊更加豐富。

此外，實價登錄 2.0 規定銷售預售屋者應於開始銷售前，將建案資訊及買賣定型化契約向地方政府申報備查，目前網站已累計揭露 160 個建案，內政部提醒民眾，買屋前要充分瞭解市場交易行情，審慎評估，不要輕易受搶售熱銷等片面訊息誤導。