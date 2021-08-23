指數大漲400點 站回5日線 台股確立多頭了嗎?

<大盤動向>

台股今日開高走高，強勢站回 5 日線，盤中最高來到 16,785.29，在航運及電子權值股強勢撐盤下，指數終場收 16,741.84，大漲 399.90 點 (+2.45%)，但成交量僅 3,635 億元，三大法人再賣 148 億元，其中外資再度提款 145.14 億元，投信再買 21.42 億元。就技術面來看，台股呈現底部島狀反轉之趨勢，8/19 黑 K 幾乎被完全吞噬，大盤順勢站回 5 日線，且呈現上揚走勢，但唯一隱憂是量能略顯不足，預計後續會在 5 日線附近盤整一段時間再行上攻。

<類股動向>

在權值股方面，台積電自 8/5 創波段高 598 元後，連續下跌 2 個禮拜，上週五最低來到 551 元，今日終於一吐怨氣，強彈 2.54%，上漲 14 元，單日市值大增 3630 億元，而其於電子權值股，今日表現也不遑多讓，# 聯發科上漲 4.35%、# 鴻海上漲 2.87%、# 台達電上漲 2.66%、# 聯電上漲 5.21%，而航運權值股方面，# 長榮、# 陽明也分別貢獻 8.68% 及 6.90% 漲幅。

在航運方面，散裝航運族群全數漲停，而貨櫃三雄中萬海也強攻漲停，長榮、陽明也都有 6% 以上漲幅，散裝航運的指標個股 #四維航、# 慧洋、# 裕民等，今日都呈現突破盤整區間的型態，主要是受惠於 BDI 指數不斷上漲，最新報價為 4,092 點，為 2010 年 6 月以來首見衝破 4,000 點大關，創 11 年來新高，近一個月來漲幅達 34%，而 BDI 指數當中的海峽型指數 BCI，為主要推升的動能，但是近期鐵礦砂價格下滑，未來是否會影響散裝運價則要再觀望。

目光回到電子族群，今日各族群全數回彈，ABF 載板方面，由於需求在未來幾年都不見衰退，載板下半年乃至明後年趨勢應都還是向上，而 ABF 載板三雄，我首推 #欣興再來是# 景碩，欣興為全球 ABF 市佔率第一的龍頭廠，加上擴產效益不斷浮現，預計下半年獲利可望再成長，且其本益比為三雄中最低，唯一隱憂是其 ABF 載板佔整體營收比重並不高，南電之所以股價最高，就是因為其 ABF 載板占整體營收比重超過 50%，而股價也是其最大的缺陷，接近 30 倍的本益比，實在過於牽強，所以我才首推欣興及景碩，景碩雖然整體獲利不如欣興且股價也比欣興高，但其優勢在於 ABF 載板佔整體營收比重較高。

在電動車方面，首先看到車用電池，化工大廠 #聚和今日帶頭領漲，相關個股如 #康普、# 美琪瑪等今日也都有半根停板以上漲幅，車用二極體族群，# 弘揚強攻漲停，# 德微、# 朋程、# 台半、# 強茂等也都有不錯表現。而功率元件方面，MOSFET 全數收紅，# 尼可森幾乎攻上漲停板，相關指標股如 #杰力、# 大中、# 富鼎、# 捷敏等今日都有不錯漲幅。

最後特別來說一下記憶體相關族群，關於大摩記憶體寒冬說，雖然近期小摩及各家記憶體大老紛紛出面駁斥，但就其三大應用來源伺服器、PC、手機來看，首先伺服器需求持續暢旺是確定的，而 PC 方面主要是受到遠端需求衰退影響，下半年 NB 出貨量預期將下滑，而手機方面，今年則是成長有限，由此可知，記憶體下半年的成長動能其實並不高，現貨報價下滑其實也是提前反應而已，但年底預計會有一波 DDR5 換機潮，首先模組廠如 #威剛、# 十銓、# 宇瞻、# 群聯等將是最大受惠族群，而 DRAM 方面主要是標準型 DRAM 廠受惠較大，台灣標準型 DRAM 站比較高的也僅有 #南亞科。

最後簡單做個總結，台股雖站回 5 日線，但今日漲幅過大且無量，預計會在 5 日線附近盤整一段時間再上，在個股方面，Q4 首重電動車族群，尤其是電動車電池方面，另外，高速傳輸族群，也是我後續非常看好的一個族群，DDR5、USB4.0、PCIE 5 等應用年底都會逐漸發酵，台股在止穩後，後續將會再有一波回檔。更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看↓↓↓。

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