生華科治療血癌新藥 澳洲人體試驗啟動收案

生華科 (6492-TW) 表示，旗下治療晚期惡性血液性癌症新藥 Pidnarulex(CX-5461)，攜手澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心 (PMCC) 共同執行人體臨床試驗，今 (23) 日順利收治首位患者。

總經理宋台生表示，據 Pidnarulex(CX-5461) 血癌臨床數據顯示，多發性骨髓瘤患者中，有 5 成患者對新藥有較高的反應率，另有一名 T 細胞非何杰金氏淋巴瘤患者，病情獲得緩解，因此 Pidnarulex 後續臨床試驗聚焦在多發性骨髓瘤、T 細胞非何杰金氏淋巴瘤、急性骨髓性白血病等血癌治療。

生華科指出，多發性骨髓瘤是第二大常見血癌，僅次於急性淋巴性白血病。全球每年都新增逾 16 萬病例，佔整體血癌患者 10% 以上，據統計，沒有接受治療的多發性骨髓瘤病人平均存活期為 6 個月，接受傳統化學治療者平均存活期則可望延長至 4 年，不過多數病人接受治療後仍會復發，目前仍是無法治癒的惡性血液腫瘤疾病。

生華科看好，目前全球最大用量的多發性骨髓瘤治療藥物，為國際藥廠 BMS 子公司 Celgene 所開發的免疫調節劑 Revlimid，該藥物去年銷售額達 121.5 億美元，藥品上市後價格調漲 20 多次，目前單顆藥價高達 750 美元，也是全球第三大暢銷藥物。

生華科指出，今年 6 月有美國生技公司開發的血癌新藥，臨床一期試驗數據佳，因此被國際大廠艾伯維 AbbVie 青睞並收購，此舉顯示血癌藥物市場還沒被醫療需求滿足，期望 Pidnarulex 挺進臨床試驗階段後，有望爭取國際藥廠合作機會。