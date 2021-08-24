盤前財經大事搶先讀2021年08月24日

今日操盤前瞻

台灣 7 月 M2 貨幣供給量

美股財報：Best Buy、拼多多

法說會：新光金、台新、牧德、國統

除權息：黑松、宇峻、奇鋐、裕融等

iPhone 13 發表會倒數！iPhone 12 銷售仍保持強勁

週一 (23 日) 摩根大通分析美國 7 月份各運營商的銷售趨勢，美國 7 月的蘋果 iPhone 銷售仍保持強勁。閱讀全文...

英特爾將為美國防部提供晶圓代工服務

英特爾周一（23 日）表示，其晶圓代工服務部門將與 IBM、新思科技（Synopsys）、Cadence 等公司合作，為美國國防部「RAMP-C」計畫的第一階段提供晶圓代工服務。該計畫的目標是在美國本土設計並生產先進晶片。閱讀全文...

「大空頭」Michael Burry 這次盯上了長期美債

曾靠大舉做空美國樓市泡沫賺翻的 Michael Burry，在電影《大空頭》中名聲大噪。這一次，他看跌的是美國長期國債。閱讀全文...

同欣電車用 CIS 訂單滿到明年 新廠再擴產迎商機

封測廠同欣電 (6271-TW) 昨 (23) 日舉辦八德新廠上樑典禮，總經理呂紹萍表示，車用 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求相當強勁，既有新竹廠即使已新增一條新產線，但預計明年初就會全線滿載，隨著車用鏡頭畫素升級、自駕趨勢成形，八德新廠投產後也將持續擴充新產能，迎接強勁需求。閱讀全文...

蘋果傳測試屏下指紋辨識功能 GIS-KY 營運動能添想像

蘋果 (AAPL-US) 發表會在即，《彭博》記者 Mark Gurman 最新指出，蘋果最新一款手機 iPhone13(暫稱) 將不會有 Touch ID 功能出現，但透露蘋果正積極測試屏下指紋辨識功能，最快明年就會有相關應用產品推出，市場看好，蘋果手機若重新導入 Touch ID 功能，台廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 營運將可望受惠。閱讀全文...

中美晶將賣綠電提升淨利率 矽晶圓稼動率維持高檔

中美晶 (5483-TW) 昨 (23) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，太陽能本業將努力出售更多綠電，提升淨利率，而半導體矽晶圓業務明年稼動率將站穩高檔，矽晶圓與整體半導體產業正走向一波正向循環。閱讀全文...

7 月五大銀行新承做房貸創今年次低 利率平歷史低點

台灣央行昨 (23) 日公布 7 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 503.34 億元，較上月銳減 163.84 億元，創今年來單月次低，僅次於 2 月，而房貸利率 1.349%，較上月略減 0.004 個百分點，再度平歷史低點。閱讀全文...

中信金旗下台灣人壽 8 月逢低買台股 不動產將錢進六都商辦

中信金 (2891-TW) 昨 (23) 日舉行線上法說會，因應市場變化，旗下子公司台灣人壽表示，8 月已逢低布局台股，未來將伺機加碼美債；而不動產策略則將鎖定六都商辦。閱讀全文...