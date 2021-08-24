鴻海富智康與Stellantis成立合資公司 進軍智能座艙與車聯網

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，子公司富智康 (02038-HK) 與全球第四大車廠 Stellantis，正式簽署合資公司協議(Joint Venture Agreement)，雙方將各持股 50%，正式進軍智能座艙與車聯網市場。

鴻海在 5 月 18 日與 Stellantis 簽定合作備忘錄，雙方歷經三個多月的討論後，通過合資公司 (Mobile Drive)，新的合資公司將在荷蘭註冊，業務範圍為整合車用娛樂系統、通訊方案以及雲服務平台，以輸出完整的智能座艙解決方案為目標。

其中，軟體方面包括以人工智能為基礎的應用服務、語音識別、導航系統、車內電子商務平台以及支付服務等；硬體方面則包括智能座艙系統 (Smart cockpit) 以及車載通訊系統 (Telematics Box) 等。

富智康及 Stellantis 也將共同派駐高階人才，組成合資公司管理團隊，借重富智康在 ICT 產業以及智慧解決方案的能力，以及 Stellantis 在汽車產業的長期專業，通過此創新合作夥伴關係及全球供應鏈的互補結合，加速合資公司技術路線圖的推展進程。

鴻海表示，未來雙方將透過智慧產權 (Intellectual Property) 及深度垂直整合的全球供應鏈，共同打造尖端的車用數位化服務，實現車內外使用者體驗的無縫整合，除了 Stellantis 的車款將搭載相關智能解決方案外，合資公司也朝著導入到第三方車廠為方向，進一步擴大產品服務的出海口。