三星計劃併恩智浦 路岐嶇

根據 SAMMOBILE 報導指出，坐擁約 1140 億美元現金的半導體龍頭三星，近期積極尋求擴展集團版圖，傳出它已經盯上數家半導體產業的指標企業，如德儀 (TXN-US)、恩智浦 (NXPI-US)。

但事實證明，要收購這些各據半導體領域一方的頂尖科技廠並不像三星所想的那樣容易。

根據消息人士指出，三星正在考慮重啟買下恩智浦的計畫。而隨著車用半導體是未來 30 年最具潛力的領域之一，思智浦的身價已水漲船高飆升至 80 兆韓元 (680 億美元)。雖然三星確實有完成收購的準備，但由於後續的司法問題，額外的成本可能會逐漸增加。

(圖片: AFP)

三星高層對此事發表相關看法：「恩智浦是三星併購清單中的目標之一，但恩智浦也正在預判三星對其的併購案，因為恩智浦的規模太大。」

鑒於恩智浦作為汽車晶片供應商的領頭羊之一，這種大規模的收購無疑將引起全球反壟斷監管的關注。高通 (QCOM-US) 過去就曾試圖買下恩智浦，但中國並不同意，導致這個併購案以失敗告終。但分析人士認為三星與中國之間的關係密切，中國可能會放行這項合併案。

NVIDIA(NVDA-US) 收購 ARM 目前正遇到一些監管阻礙，因此三星很有可能遇到同樣問題，而三星最不希望的就是捲入可能持續數年甚至數十年的法律戰中。

現階段三星並沒有完全放棄買下恩智浦的想法。若收購案能順利成行，將大增三星在半導體產業的地位，並有助於使其在汽車、5G、IoT 的產品競爭，甚至連台廠能否再順利接好接滿恩智浦的晶圓代工訂單都是個問題。